O mie de germani testati pozitiv la COVID-19, informati cu o saptamana intarziere

Aceasta greseala, care a provocat o mare controversa la nivel national, survine in momentul in care guvernul german se declara tot mai ingrijorat de cresterea numarului de cazuri pozitive din tara in urma relaxarii vigilentei unei parti a populatiei."A existat un derapaj, un mare derapaj", a declarat in cadrul unei conferinte de presa Markus Soder, liderul bavarez a carui gestionare a pandemiei a fost pana acum salutata in toata Germania.Autoritatile bavareze au efectuat zeci de mii de teste voluntare pe autostrazi, aeroporturi si gari, in speranta de a opri raspandirea coronavirusului la revenirea din vacanta a cetatenilor.Insa a fost nevoie de peste o saptamana pentru a informa despre rezultate circa 44.000 de persoane testate, dintre care aproximativ o mie au fost testate pozitiv pentru COVID-19 si care, prin urmare, ar fi putut infecta alte persoane in toata Germania.Autoritatile bavareze au anuntat joi 908 dintre acestea ca sunt pozitive, o suta nefiind inca avertizate, a recunoscut ministrul bavarez al sanatatii, Melanie Huml, in cadrul unei conferinte de presa.Liderul conservator Markus Soder a refuzat demisia ministrului sau. Pentru el, a existat un "derapaj", nu in "strategie, ci in executie".Germania a cunoscut o crestere clara a numarului de infectari in ultimele cateva zile.Numarul de cazuri declarate oficial se ridica joi la aproximativ 220.000, in crestere cu 1.445 de cazuri in 24 de ore."Daca nu suntem atenti, in cateva saptamani ne vom confrunta cu o situatie foarte dificila", a avertizat Soder.