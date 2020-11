O tara vecina cu Romania a inregistrat un nou record de cazuri intr-o singura zi, peste 13.000

Miercuri, 18 Noiembrie 2020, in Ucraina au fost raportate 12.496 de noi cazuri, fata de cele 11.968 inregistrate in ziua precedenta.Printre noile persoane infectate se afla 539 de minori si 673 de angajati din sectorul sanatatii, a scris pe Facebook ministrul ucrainean al sanatatii, Maxim Stepanov.Cele mai multe cazuri s-au inregistrat la Kiev (1.318) si la Dnipropetrovsk (1.0128), in estul tarii.Cifra deceselor asociate COVID-19 a fost de 257 de persoane in ultimele 24 de ore.Guvernul ucrainean a impus o carantina pe timp de weekend, un pas care - potrivit expertilor - nu va fi suficient pentru a frana pandemia, daca numarul infectarilor continua sa creasca.Carantina impusa la sfarsit de saptamana a fost un motiv al protestelor, care au avut loc marti in fata Parlamentului tarii (Rada Suprema), si la care au participat zeci de antreprenori ale caror afaceri au fost afectate de masurile adoptate de guvernul ucrainean.