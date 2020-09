Olt: Cozi, la cabinetele medicilor de familie pentru avizele elevilor. Seful ISJ: "Elevii nu au nevoie de aviz epidemiologic"

Presa locala a relatat cum zeci de parinti au stat ore intregi la coada pentru adeverinta medicala necesara la inscrierea in colectivitate sau pentru avizul epidemiologic. Desi, initial, autoritatile au sustinut necesitatea acestor documente medicale, spunand ca elevii nu vor fi primiti in unitatile de invatamant, acestea au revenit apoi asupra decizie. S-au cel putin lucrurile nu au fost clare de la inceput.Contactat sambata, 12 septembrie, sa comenteze aceasta situatie, inspectorul general al ISJ Olt, Victor Iacobescu, a declarat pentru Gazeta Oltului ca elevii nu au nevoie de acest aviz epidemiologic, iar directorii unitatilor de invatamant din judet au fost informati despre aceasta decizie, fiindu-le transmisa adresa nr. 1329 din 10 septembrie.In acest document se precizeaza ca avizul epidemiologic nu este necesar in prima zi de scoala, acesta urmand a fi eliberat de catre medicul de familie doar daca elevul lipseste de la cursuri mai mult de trei zile consecutive.In schimb, este nevoie de o adeverinta de intrare in colectivitate, doar pentru cei care nu au fost pana acum inscrisi in unitati de invatamant.Cat despre adeverintele de educatie fizica nu sunt necesare in prima zi de scoala, putand fi aduse pe parcursul primei luni de scoala.