Orasul Unirii ramane in carantina de 1 Decembrie. Restrictiile, prelungite cu 7 zile in Alba Iulia si in alte doua localitati

Sase UAT-uri din Alba - municipiile Alba Iulia, Blaj si Sebes, orasele Abrud si Cugir si comuna Ciugud - s-au aflat in carantina pentru 14 zile, incepand din 17 noiembrie pana in 30 noiembrie inclusiv.La propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, INSP a avizat duminica favorabil Analizele de risc aferente acestor UAT - uri, cu exceptia Cugirului, unde incidenta era de 6,50, pentru care a si dispus masura carantinarii. Astfel, CJSU Alba a decis luni, printre altele, neprelungirea carantinei incepand din 1 Decembrie in Alba Iulia, Blaj, Sebes, Abrud si Ciugud.Ulterior, dupa o recomandare din partea INSP de revizuire a analizelor intocmite pentru UAT - urile cu incidenta mare (Blaj - 10,01, Alba Iulia - 8,29, Ciugud - 10,72), specialistii DSP Alba au revizuit si au retransmis analizele respective."In urma acestor aspecte, INSP a formulat avize de ridicare carantina cu urmatoarele precizari: scopul carantinarii nu si-a atins scopul acumularea unui scor mai mare pentru criteriile majore, rata de infectare se mentine peste nivelul de alerta; presiunea pe sistemul de ingrijiri ramane mare, gradul de ocupare al paturilor, atat pe sectiile ATI cat si pe sectiile COVID depasind peste 90 %. Este preconizata o descrestere in urmatoarele zile, urmata apoi de reluarea unui trend ascendent; - reanalizarea in cadrul Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei Alba", se arata in precizarea de presa.Intrunit luni in sedinta extraordinara, CJSU a aprobat unele masuri restrictive pentru UAT-urile cu incidenta crescuta - Alba Iulia, Blaj, Sebes, Ocna Mures, Abrud, Teius, Almasu Mare, Berghin, Calnic, Ciugud, Craciunelu de Jos, Garda de Sus, Noslac, Rimetea, Rosia Montana , Sancel, Santimbru, Saciori si Sugag.Dupa cateva ore, avand in vedere Avizele transmise in data de 30 noiembrie, respectiv recomandarile INSP referitor la faptul ca "masura carantinarii nu si-a atins scopul", la nivelul CJSU Alba s-a luat decizia reanalizarii aspectelor sesizate si supunerea la vot a propunerii de prelungire cu 7 zile a masurii de instituire a carantinei pentru UAT-urile cu incidenta mare, respectiv Blaj, Alba Iulia si Ciugud."Aceasta decizie de reanalizare are la baza inclusiv faptul ca in municipiul Alba Iulia este preconizata o afluenta mare de public ocazionata de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei, fapt ce ar reprezenta un element de risc suplimentar de infectare cu noul coronavirus atat pentru locuitorii UAT-urilor vizate cat si pentru persoanele care vin din alte localitati", se subliniaza in precizarea de presa.In urma votului exprimat in cadrul CJSU Alba, s-a luat hotararea de prelungire cu 7 zile a acestei masuri, pentru Alba Iulia, Blaj si Ciugud, masura luata cu scopul de protectie a populatiei, precum si de atenuare a impactului asupra sistemului sanitar, dar si pentru continuarea trendului descendent inregistrat din perioada de carantina pana la atingerea unui nivel de risc acceptabil, mai arata autoritatile.Ca atare, masurile stabilite luni seara pentru Alba Iulia, Blaj si Ciugud se revoca, fiind prelungita carantina cu 7 zile.