Originea monolitului din metal din desertul Utah, inca necunoscuta. Mai multi oameni l-au gasit cu ajutorul detectivilor online

Prima persoana a ajuns la fata locului in 48 de ore. Autoritatile care au anuntat luni existenta obiectului cu inaltime de 3,6 metri au refuzat sa dezvaluie localizarea lui, pentru ca oamenii sa nu se aventureze si sa se rataceasca.Miercuri, pe retelele de socializare au inceput deja sa apara fotografii cu pionierii in cautare. Ei au fost ajutati de detectivi care au localizat rapid structura pe Google Earth si au publicat coordonatele.Monolitul, potrivit Google Earth, se afla acolo de cel putin patru ani.David Surber, in varsta de 33 de ani, fost ofiter de infanterie in Armata SUA, a fost primul care a ajuns aici. El a condus sase ore dupa ce a gasit un mesaj pe reteaua Reddit in care era mentionat ca a fost gasit locul exact.Utilizatorul Reddit care a publicat coordonatele, Tim Slane, a spus ca a urmarit traiectoria zborului efectuat de o echipa de cercetatori pe 18 noiembrie, care a gasit monolitul, pana ce acesta a disparut de pe radar, semn ca ar fi putut ateriza. El a scanat harta si a comparat-o cu documnte oficiale.Potrivit imaginilor din satelit din 2015, monolitul nu apare, insa este vizibil in octombrie 2016."Stiam ca odata ce locul devine public oamenii vor vizita zona", a spus Slane. "Am primit mesaje furioase pentru ca am dezvaluit amplasarea. Daca nu o gaseam eu, cineva ar fi facut-o destul de curand".Dupa ce a dezvaluit ca a pornit in cautarea monolitului, David Surber a primit sute de mesaje de incurajare si cereri. Initial, cand a ajuns, era singur, apoi alti oameni au inceput sa apara, dupa ce au gasit coordonatele."A fost o evadare buna din tot negativismul experimentat in 2020", a spus el.In continuare, raman doua intrebari fara raspuns: cine a amplasat structura acolo si de ce.Unii au opinat ca a fost vorba despre extraterestri, altii au atribuit-o unor artisti ca John McCracken (care a murit in 2011) si Petecia Le Fawnhawk. Reprezentantii galeriei lui McCracken au negat, spunand ca poate fi vorba despre un alt artist care i-a adus un omagiu, iar Le Fawnhawk a declarat revistei Artnet ca, desi s-a gandit sa amplaseze monumente secrete in desert, nu il poate revendica pe acesta.Imaginile publicate de zeci, poate chiar sute de oameni - care au vizitat locul - sugereaza ca a fost vorba despre o lucrare profesionista. Oricine a amplasat monolitul acolo a avut nevoie sa foloseasca instrumente grele.Autoritatile au spus ca, desi nu incurajeaza deplasarile in zona pentru ca ar putea fi periculos, nu pot face nimic pentru a le opri, pentru ca este un teren public. Nu a fost luata o decizie legat de inlaturarea structurii.