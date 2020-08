Parintii tinerilor din Vaslui, ajunsi focar COVID -19 la Costinesti, revoltati de decizia autoritatilor: "Si-au intrerupt vacanta din cauza acestei mascarade"

Adolescentii vasluieni adusi cu microbuzul de la Costinesti, testati pozitiv la noul coronavirus

"Fata mea se afla intr-una din ambulantele care se intorc acum din Constanta. De aseara, comunic continuu cu ea, ma tine la curent cu tot ce se intampla acolo. Mi-a spus ca niciun coleg din grupul ei nu stranuta, nu tuseste, toti sunt sanatosi, dar suparati ca sunt nevoiti sa se intoarca acasa mult mai devreme. Au plecat pe litoral vinerea trecuta si urmau sa se intoarca vinerea asta. Si-au intrerupt vacanta din cauza acestei mascarade.Nu cred in povestea asta atat timp cat statul "mananca" bani pentru fiecare caz de COVID-19 raportat. Pentru autoritatile sanitare, starea in care suntem e ideala pentru ca acum se fac foarte multi bani", a declarat publicatiei Vremea Noua tatal unei fete care face din grupul de adolescenti suspicionati de COVID-19."Vom sta in amorteala asta si ne vom obisnui cu mastile si cu luatul temperaturii, apoi vor veni cu alte masuri si mai restrictive, iar noi vom tacea in continuare pana vom ramane fara niciun drept. In acel moment ne va fi foarte greu sa mai facem ceva. Cum va explicati ca tatal acelei fete, despre care se spune ca este pacientul zero, a fost dupa ea la mare, sa o aduca acasa. Daca el este contact direct al fetei, nu trebuia izolat de urgenta?De ce a fost lasat sa mearga prin tara, desi sunt suspiciuni ca si el ar putea avea virusul? Totul e cusut cu ata alba. De asta i-am si spus fetei ca in momentul cand ajunge acasa, va sta in izolare, dar la spital eu nu o duc sub nicio forma. Nu are ce cauta acolo. O tratez acasa cu paracetamol si aspirina, medicamentele care se dau si in spital", a mai spus acesta.Zece adolescenti dintre primii 17 adusi de pe litoral cu autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au fost depistati cu noul coronavirus in urma testelor efectuate la Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad, unde au fost internati, a declarat directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP), Mihaela Vlada.Potrivit conducerii DSP, se asteapta rezultatele testelor pentru alti 12 adolescenti care au intrat in contact cu o tanara depistata cu noul coronavirus.Tinerii ar fi participat la o petrecere de majorat, dupa care au plecat la mare, printre ei aflandu-se o adolescenta care s-a testat pentru a vedea daca este infectata cu SARS-CoV 2 deoarece prezenta simptome specifice, dar nu a asteptat rezultatul testului, acesta iesind pozitiv."La cererea Directiei de Sanatate Publica Vaslui si in urma analizei Comandamentului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei Vaslui, ISU a deplasat doua autospeciale pentru a reloca de pe litoral un grup de tineri despre care ar exista indicii ca ar fi contacti directi ai unei persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV 2.Miercuri dimineata au sosit la Barlad un numar de 17 copii care au fost testati, cativa dintre ei fiind simptomatici. Un microbuz trimis de ISU Vaslui a adus in cursul zilei de miercuri inca 12 copii care au fost dusi la spitalul din Barlad", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.DSP Vaslui in colaborare cu DSP Constanta deruleaza o ancheta epidemiologica in acest caz.