Parlamentul l-a votat pe Vlad Stoica, fostul sef al Cancelariei in Guvernul Ponta, la sefia ANCOM. Drula: "PNL si PSD au avut o intelegere intre ele"

Vlad Stoica, propus de PSD la sefia ANCOM, a avut 283 de voturi "pentru" si 36 de voturi "impotriva". Mircea Valentin Rozolea a obtinut doar 23 de voturi "pentru", Manuela Catrina a obtinut 12 voturi "pentru" si Ion Smeeianu un singur vot "pentru".Avocatul Vlad Stoica, fostul sef al Cancelariei in Guvernul Ponta va avea la ANCOM un salariu de peste 10.000 de euro.Catalin Drula, seful de grup al deputatilor USR , a scris pe Facebook ca Stoica acuza ca "cele doua partide au avut o intelegere intre ele. De altfel, PNL nu a avut niciun candidat si nu a luat cuvantul la dezbateri, iar matematica votului e clara".Comisiile pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor ale Camerei Deputatilor si Senatului au validat, luni, urmatorii candidati:- Vlad Stoica, fostul sef al Cancelariei ex-premierului Victor Ponta in 2013, propus de PSD.- Ion Smeeianu, fostul sef al Postei Romane.- Manuela Catrina, fostul secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor.- Mircea Rozolea.Plenul reunit a luat act joia trecuta de demisia lui Sorin Grindeanu de la sefia ANCOM si a vacantat astfel functia de presedinte al Autoritatii.Grindeanu a fost ales prim-vicepresedinte al PSD la Congresul partidului din 22 august, iar potrivit legii de functionare a ANCOM, presedintele institutiei nu poate detine alte functii, cu exceptia celor didactice.