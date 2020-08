Patru asociatii de elevi critica noile masuri privind redeschiderea scolilor

Asociatiile cred ca suspendarea cursurilor dupa ce timp de mai multe zile se inregistreaza numarul minim de cazuri va fi o decizie luata mult prea tarziu, avand in vedere modul rapid in care se raspandeste virusul.Cele patru asociatii au transmis, miercuri seara, un comunicat de presa referitor la anuntul presedintelui Klaus Iohannis privind masurile de reluare a cursurilor care se vor aplica din 14 septembrie."Presedintele a afirmat faptul ca decizia privind suspendarea cursurilor, in contextul cresterii numarului de cazuri, va fi luata de Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta. Concret, scolile se vor inchide acolo unde exista in media ultimelor zile, 3 sau mai multe cazuri la 1000 de locuitori. Reprezentantii elevilor din tara considera ca masura va pune in pericol elevii si tot personalul unitatilor de invatamant. Suspendarea cursurilor dupa ce s-au inregistrat timp de cateva zile numarul minim de cazuri va fi o decizie luata mult prea tarziu, avand in vedere rapiditatea cu care virusul se raspandeste in comunitate", se arata in comunicat.Reprezentantii elevilor precizeaza ca in zona urbana capacitatea de testare este foarte mica si va ascunde imaginea reala a evolutiei epidemiologice."Mai mult, in marile centre urbane capacitatea de testare este foarte mica, fapt ce va ascunde imaginea reala a evolutiei epidemiologice din localitatea respectiva si nu va permite inchiderea propriu-zisa a unitatilor de invatamant intr-un timp util, astfel incat sa prevenim crearea unor focare la nivel de unitate de invatamant", arata sursa citata.Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Sabina Spatariu, spune ca autoritatile au dovedit ca totul se face cu jumatati de masura si ca elevii au asteptat decizii ferme, dar au avut parte de simple declaratii."Autoritatile au dovedit in aceasta seara ca totul se face cu jumatati de masura. In Constanta ar putea fi suspendate cursurile daca am avea 900 de cazuri pe zi timp de mai multe zile, iar atunci va fi prea tarziu sa vorbim de prevenirea numarului de cazuri. Daca apare un singur caz intr-un liceu, trebuie ca activitatea sa fie suspendata, iar DSP sa realizeze ancheta epidemiologica imediat. Am asteptat decizii ferme, dar se pare ca am asistat la simple declaratii, asa cum s-a intamplat inca din luna martie", a afirmat Sabina Spatariu.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar, precizand ca aceasta inseamna ca majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala. Sunt totusi trei scenarii in functie de situatia imbolnavirilor. Decizia privind modul in care va incepe scoala se descentralizeaza si se ia la nivel de judet. Presedintele a explicat ca inclusiv elevii din Bucuresti vor merge efectiv la cursuri si asa se va intimpla in cea mai mare parte a localitatilor, dar ca situatia va fi evaluata periodic. Iohannis a mai anuntat ca este in discutie un scenariu similar celui din starea de urgenta, prin care parintii vor primi un ajutor pentru a putea sta cu copiii acasa, daca se inchid scolile. El a mai explicat ce se va intampla daca situatia generala se agraveaza din punct de vedere epidemiologic, dar si cum va fi fi rezolvata situatia in comunitatile in care nu exista acces la internet.