Poluare in Capitala. Aer greu de respirat

Indicele calitatii aerului a depasit pragul de 100 in mai multe zone din Capitala din cauza concentratiilor mari de particule PM2.5, foarte daunatoare pentru sistemul respirator. Cel mai ridicat grad de poluare a fost in Piata Sudului, Libertatii si Baneasa Nord, insa intreaga zona centrala a Capitalei se apropia de valorile maxime: Universitate, Mosilor, Timpuri Noi, Camil Ressu. De altfel, si in aceasta dimineata se inregistrau valori ridicate de particule PM2.5.Bucurestiul a inregistrat in noaptea de Ajun o poluare record. Cotele atinse in nordul Capitalei au fost mai mari decat in Bangladesh, cea mai poluata tara din lume.CITESTE SI: