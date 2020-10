Premierul spaniol, Pedro Sanchez sustine decizia guvernului de a restabili un lockdown partial in Madrid

Cu incepere de vineri seara si pentru cel putin 14 zile, locuitorii capitalei si din opt localitati limitrofe ca Getafe , Leganes sau Alcobendas nu isi pot parasi municipalitatea decat pentru a merge la serviciu, la medic, la scoala sau pentru a raspunde unei convocari legale.Ei sunt insa liberi sa se deplaseze in municipalitatea lor pentru activitatile cotidiene, cu cateva restrictii, pentru ca restaurantele de exemplu vor trebui sa isi limiteze capacitatea la 50% si sa inchida la orele 23.00.Circa 7.000 de politisti sunt insarcinati sa controleze respectarea acestor masuri, sub pedeapsa amenzilor, in cadrul starii de urgenta sanitara, decretata vineri de executivul de stanga.Guvernul condus de Pedro Sanchez a pus astfel capat unei dispute de trei saptamani cu guvernul regional de la Madrid, condus de Partidul Popular (opozitia conservatoare), care s-a opus acestui lockdown partial pe motiv ca este o masura punitiva.Aflat intr-o vizita in Portugalia pentru a participa la un summit guvernamental lusitano-spaniol, Pedro Sanchez a subliniat ca regiunea Marid, epicentrul celui de-al doilea val de coronavirus in Spania, afiseaza o "evolutie ingrijoratoare", astfel incat nu este posibil "sa stai cu bratele incrucisate", adaugand ca trebuie "dat un raspuns clar, puternic".