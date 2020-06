Presedintele Klaus Iohannis si-a publicat declaratia de avere, pe 2020. Ce a aparut nou

Ziare.

Pe langa cele doua apartamente si trei case pe care presedintele le avea, in declaratia de avere inregistrata in 11 iunie, apare inca un apartament, cu suprafata de 67 de metri patrati, in Sibiu, mostenit de Carmen Iohannis in 2020.Klaus Iohannis a incasat si drepturi de autor in valoare de 1.275 de lei de la editura Curtea Veche, unde i-au aparut de-a lungul timpului trei volume - "Pas cu pas", "Primul pas" si "EU.RO- Un dialog deschis despre Europa", in limbile romana si engleza. Lansarea cartii despre UE a avut loc in 2019, iar promovarea a coincis cu campania electorala pentru europarlamentare.Presedintele are un depozit la BCR , deschis in 1999, in care se afla in prezent suma de 208.000 lei, cu 18.000 de lei mai mult decat indica declaratia de avere de la sfarsitul lui 2019.In anul fiscal precedent, Klaus Iohannis a incasat din salarii suma de 179.7345 de lei, iar sotia sa a obtinut, ca profesor la Colegiul "Gheorghe Lazar" din Sibiu, suma de 43.450 de lei.