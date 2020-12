Presedintele Senatului a cerut verificarea modelului de masca purtat de Diana Sosoaca: "Regula este pentru toata lumea"

Modelul cu care Sosoaca a venit in Senat este o masca faciala transparenta care se sprijina pe barbie si acopera gura si nasul. Acelasi tip de protectie a fost afisat de mai toti parlamentarii AUR, in frunte cu presedintele partidului, George Simion . Pe de alta parte, pe masca transparenta nu exista filtre pentru volumul de aer inhalat sau expirat, precum in cazul mastilor clasice recomandate de autoritati "Am cerut o analiza la comisia de specialitate si la Directia de Sanatate Publica daca tipul de masca purtat de doamna Sosoaca este conform. Regula este pentru toata lumea", a declarat Anca Dragu joi, 24 decembrie, la Digi24 Diana Sosoaca a inceput sa poarte o masca dupa ce autoritatile sanitare au stabilit ca adeverinta cu care invoca scutirea de masca este neconforma. De altfel, luni seara ea a depus juramantul cu mana pe Biblie si masca pe figura.