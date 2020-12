Principalele restrictii impuse in Romania in perioada Craciunului si a Anului Nou

Astazi a avut loc o sedinta a principalilor factori implicati in combatarea pandemiei de COVID-19 la nivelul Romaniei. La finalul intalnirii, presedintele Iohannis a anuntat ca nu se impun restrictii suplimentare, dar ca raman in vigoare cele deja existente.Iata pe scurt, ce reguli trebuie respectate in Romania de Craciun si de Revelion:- Este interzisa deplasarea persoanelor in grupuri formate din mai mult de sase persoane care nu fac parte din aceeasi familie. Este interzisa organizarea si participarea la evenimente private (mese festive, petreceri etc.);- Este interzisa deplasarea cetatenilor in afara locuintei in intervalul orar 23.00-05.00 pe intreg teritoriul tarii, cu exceptia situatiilor motivate prevazute de legislatie, iar in localitatile aflate in carantina circulatia persoanelor este permisa cu restrictiile stabilite de comitetele locale pentru situatii de urgenta;- Portul mastii de protectie este obligatoriu atat in spatiile deschise, cat si in cele inchise.Autoritatile sustin ca "in acest moment evolutia raspandirii virusului SARS-COV-2 este pe o panta vizibil descendenta". "Daca in urma cu o luna erau inregistrate aproximativ 60 de mii de persoane nou infectate intr-o saptamana, la nivel national, saptamana trecuta au fost inregistrate sub 35 de mii de cazuri", se arata intr-o informare a Grupului de Comunicare Strategica.