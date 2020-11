Raed Arafat, despre cum va fi sarbatorit Craciunul in 2020: "In familie inseamna intre oamenii care stau in aceeasi casa"

"Nu vor fi sarbatori ca altadata, nu putem sa ne asteptam la sarbatori ca si in decembrie 2019. Limitele generale le stim deja: masca cred ca va fi si atunci, distantarea va fi si atunci, limitele la activitatile in spatii inchise vor fi si atunci, cel mai probabil. Daca vor fi alte masuri, asta nu am cum sa prezic de acum, dar important e sa sesizam cu totii ca nu avem sa avem o sarbatoare similara cu cea din 2019. (...) Vom fi in mijlocul pandemiei valul 2, sa zicem si vom si fi si cu risc ca daca nu respectam regulile sa ne trezim cu o crestere in ianuarie februarie. Inca vom fi in timpul iernii, care este sezonul preferat de acest virus", a afirmat Raed Arafat, marti seara, la Digi 24..Arafat a explicat ca "fara indoiala" transmiterea virusului este accentuata acasa, iar daca se invita persoane cu care nu se locuieste in mod frecvent, riscul creste.Intrebat daca Craciunul se va face in familie, Arafat a explicat: "In familie inseamna intre oamenii care stau in aceeasi casa. In familie largita, inseamna sa vina si altii la tine, ti-ai asumat imediat un risc. Nu putem intra in casele oamenilor sa spunem ce sa faca. Asta e pe raspunderea lor. Daca tu vrei sa sarbatoresti cu inca doua, trei familii ti-ai crescut riscul mult de a te infecta si de a lua virusul de undeva, ca nu banuiesc ca o sa stai in noaptea de Craciun cu masca. Modul cum iti organizezi masa de Craciun, daca aduci mai multa lume care sta in alte zone riscul de transmitere e mult mai mare si vulnerabilitatea e mai mare. In final, fiecare calculeaza riscul pe care vrea sa si-l asume".Seful DSU a precizat ca autoritatile incearca sa reduca riscul de transmitere in spatiile publice, dar ca pot da doar sfaturi privind conduita in spatiul personal, iar in acest caz fiecare trebuie sa constientizeze riscurile la care se expune.