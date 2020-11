Record de cazuri noi de COVID-19 in Republica Moldova: 1.411 de infectari intr-o singura zi

Din numarul total de cazuri, cinci cazuri sunt de import (Marea Britanie-1, Romania-1, Germania-1, Federatia Rusa-1, Portugalia-1). Bilantul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 88.772 cazuri.Total teste efectuate - 4.209 dintre care primar - 3.836 si repetat - 373. Din numarul total de cazuri, 77 sunt din categoria personalului sanitar: medici-25, asistenti medicali-40, personal auxiliar-12.In total, in cadrul institutiilor medico-sanitare spitalicesti, sunt internati 2.968 pacienti confirmati cu infectia COVID-19, dintre care 234 in stare extrem de grava (49 pacienti sunt conectati la aparate de respiratie asistata).Alte 1.134 persoane au fost tratate si externate. In total, 69 526 persoane au fost tratate de COVID-19. In tratament la domiciliu cu forme usoare de COVID-19 se afla 3929 persoane, iar 26 620 sunt sub supraveghere la domiciliu.