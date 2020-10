Racla cu moastele Sfintei Parascheva nu va putea fi atinsa in acest an, iar accesul in zona raclei va fi permis doar celor care locuiesc in Iasi

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi sustine, intr-un comunicat de presa, ca Arhiepiscopia Iasilor are obligatia delimitarii raclei cu Moastele Sfintei Parascheva, astfel incat pelerinii sa nu aiba contact direct cu aceasta.Totodata, Arhiepiscopia Iasilor va stabili un perimetru delimitat, avand ca punct de referinta Ansamblul Mitropolitan Iasi, in vederea desfasurarii sarbatorii religioase ocazionate de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, perimetru in care este permis accesul doar pentru cei care au domiciliul sau resedinta in municipiul Iasi."Accesul credinciosilor in lacasul de cult se face astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum patru metri patrati pentru fiecare persoana si o distanta de minimum doi metri intre persoane. La intrarea in Ansamblul Mitropolitan Iasi persoanele sunt obligate sa isi dezinfecteze mainile cu dezinfectant, pus la dispozitie de organizatorii evenimentului religios. Se dispune in sarcina organizatorilor ca la activitatile religioase din interiorul Ansamblului Mitropolitan Iasi sa se organizeze circuite separate de intrare si iesire, semnalizate explicit", se arata in comunicatul CJSU Iasi.Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au decis, marti seara, ca racla cu sfintele moaste sa nu mai fie scoasa din Catedrala, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus inregistrate la Iasi in ultimele zile.Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu, a confirmat ca racla cu sfintele moaste nu va mai fi scoasa din Catedrala Mitropolitana din Iasi pentru a fi depusa in baldachinul din curte in 8 octombrie.Totusi, oficialul MMB a afirmat ca, atunci cand va exista un numar mare de credinciosi, sfintele moaste vor fi scoase din Catedrala, dar nu mai tarziu de 13 octombrie.Pe de alta parte, intr-un comunicat al MMB se arata ca "Biserica este indatorata sa se ingrijeasca si de sanatatea sufleteasca a credinciosilor ei in tot timpul, dar mai ales in momente precum cele actuale, cand au aparut tot mai multe forme de neliniste, deznadejde, frica si confuzie launtrica"."De la inceputul pandemiei, Biserica a sprijinit acele eforturi ale autoritatilor depuse in slujba sanatatii oamenilor, respectand masurile specifice acestei perioade. Organizarea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva intareste aceasta atitudine constanta a Bisericii, pelerinii avand de respectat reguli dintre cele mai stricte. In acest context, ni s-ar fi parut normal ca si autoritatile sa mizeze pe un comportament responsabil al credinciosilor, in continuarea aceleiasi increderi cu care au fost investiti, in calitatea lor de cetateni, la recentele alegeri locale. Este necesar sa se inteleaga de catre toti ca intre libertatile fundamentale se numara si dreptul oamenilor de a-si manifesta liber si neingradit convingerile religioase", se arata in comunicatul MMB.Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei precizeaza ca "intreaga societate se afla intr-un moment dificil, in care se impun masuri pentru ocrotirea sanatatii oamenilor", dar ca, in acelasi timp, "nu se poate usor trece cu vederea mahnirea celor care constata ca au libertatea de a veni la Iasi pentru orice alt motiv, mai putin pentru a participa la pelerinajul prilejuit de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva"."Organizatorii sarbatorii Sfintei Parascheva cer iertare lui Dumnezeu, precum si pelerinilor care nu pot veni la Iasi din cauza restrictiilor impuse, exprimandu-si nadejdea ca pentru acestia va veni cat mai curand si clipa in care vor putea sa ajunga la racla cu sfintele moaste", se mai arata in comunicatul MMB.Racla cu sfintele moaste urma sa fie scoasa joi, 8 octombrie, pelerinajul urmand sa se incheie, potrivit programului initial, pe 15 octombrie.Membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) au stabilit, luni seara, ca este permisa organizarea de manifestari cu ocazia sarbatorilor religioase numai cu participarea celor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva, explicand masura prin faptul ca riscul de infectare este unul foarte mare atunci cand pelerinii se deplaseaza dintr-o localitate in alta cu mijloace de transport precum autocare.