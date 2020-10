Activitatea restaurantelor si cafenelelor din interiorul cladirilor, suspendata la Cluj-Napoca si in alte 13 localitati din judet, dupa cresterea numarului de cazuri de COVID-19

Conform Hotararii nr. 46 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj, in localitatile Cluj-Napoca, Apahida, Caianu, Caseiu, Catcau, Cuzdrioara, Feleacu, Floresti, Mintiu-Gherlii, Mociu, Sacuieu, Sancraiu, Sic si Vad se suspenda, pentru urmatoarele 10 zile, cu posibilitate de prelungire, activitatea cafenelelor si restaurantelor din interiorul cladirilor, activitatea operatorilor de jocuri de noroc cu exceptia celor care elibereaza bilete, activitatea cinematografelor si a institutiilor care organizeaza spectacole.Localurile din interiorul unitatilor de cazare precum hoteluri sau pensiuni ii vor servi doar pe clientii cazati, iar celelalte restaurante vor putea prepara hrana care sa nu fie consumata in local. In localitatile mentionate, barurile, cluburile si discotecile raman inchise.CJSU Cluj a modificat, de asemenea, scenariile de functionare ale unor unitati de invatamant din judet. Astfel, s-a decis trecerea, incepand cu 12 octombrie, la scenariul de functionare 2 pentru Liceul Teoretic "Petru Maior" din Gherla si Scoala Gimnaziala Cuzdrioara, precum si trecerea la scenariul functionare 1, pentru Gradinita cu program normal Bunesti Catun, comuna Mintiu Gherlii, pentru Scoala Primara Bunesti Sat, comuna Mintiu Gherlii, Scoala Primara Nima Sat, comuna Mintiu Gherlii, Scoala Gimnaziala Mintiu Gherlii, comuna Mintiu Gherlii.