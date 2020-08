Romania, singura tara din UE trecuta pe lista rosie in Cehia. Ce conditii trebuie sa respecte romanii

Cetatenii din Romania care vor sa ajunga in Cehia trebuie sa-si faca testul Covid pe cheltuiala proprie, daca autoritatea de sanatate publica nu dispun alte masuri de carantina, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.Imediat dupa intrare, trebuie sa isi notifice sosirea, telefonic sau prin alt mijloc de comunicare, Directiei de Sanatate Publica pe raza careia se afla locul de resedinta declarat (hotel, locuinta) si sa se supuna, pe cheltuiala proprie, testarii pentru COVID-19, in situatia in care autoritatea de sanatate publica nu a dispus alte masuri de carantina, conform informatiilor comunicate de autoritatile cehe catre MAE Tranzitul este permis in urmatoarele conditii: cetatenii romani care tranziteaza Republica Cehia pe cale aeriana nu trebuie sa respecte masuri speciale, cu conditia sa nu paraseasca zona de tranzit din aeroport ; cetatenii romani care tranziteaza pe cale rutiera Republica Cehia nu sunt supusi niciunei conditionari sau obligatii, daca durata tranzitului nu depaseste 12 ore.