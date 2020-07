Ei mai sustin si ca este de fapt un artificiu pentru a nu utiliza denumirea de "limba romana", ceea ce ar implica amanarea aplicarii masurii pentru 2023. De asemenea, argumenteaza ca Initierea unui dialog constructiv cu partea ucraineana ar evita un proces nedorit in instanta cu autoritatile ucrainene, "dar care s-ar impune in conditiile in care nu se va putea clarifica situatia in urmatoarele doua saptamani". Ei sustin ca inca nu au primit un raspuns al autoritatilor de la Bucuresti. In mod similar, romanii din Ucraina s-au adresat si autoritatilor din Republica Moldova, repectiv ministrului Educatiei, Culturii si Cercetarii, de la care au primit un raspuns in 29 iulie. Pe aceeasi tema s-au adresat si ministrului Educatiei din Ucraina, caruia i-au cerut sa renunte la denumirea "limba moldoveneasca"..Romanii din Ucraina, in scrisoarea adresata ministrilor Educatiei si de Externe de la Bucuresti: Se impune implicarea directa si cu celeritate a autoritatilor din R.Moldova si Romania, in special a ministerelor educatiei, astfel incat sa se impiedice trecerea la cotele lingvistice ucrainene a scolilor din regiunea Odesa de la 01.09.2020, pe motiv ca predarea in aceste scoli se efectueaza in asa-numita limba moldoveneasca, adica intr-o limba care nu este a UE"Consiliul National al Romanilor din Ucraina, care intruneste 20 de organizatii ale comunitatii romanesti, apeleaza la bunavointa Domniilor Voastre pentru a interveni in problemele grave cu care se confrunta invatamantul romanesc din Ucraina. Dupa perioada regimului totalitar sovietic, care ne-a deportat si ne-a secat identitar, am nimerit intr-un alt regim, care a mostenit multe din sechelele trecutului. Incepand cu anul 1991, noile autoritati au luat decizii peste decizii care isi au un singur scop - asimilarea noastra si a altor minoritati nationale. Invatamantul in limba materna a fost mereu tinta preferata a atacurilor impotriva comunitatii", se arata in scrisoare.Romanii din Ucraina precizeaza ca prin Legea Educatiei din 05.09.2017 si Legea invatamantului obligatoriu secundar s-a stabilit trecerea scolilor nationale, din 01.09.2020, la cote lingvistice ucrainene, insa, la presiunea forurilor internationale, Cabinetul de Ministri al Ucrainei, in 2018, a suspendat aplicarea acestor prevederi, pentru limbile tarilor-membre ale UE, cu 5 ani, respectiv incepand cu data de 01.09.2023."Aici au si aparut problemele cu scolile din Ucraina in care predarea se face in asa-numita limba moldoveneasca, mai exact in scolile din regiunea Odesa. Precizam, in acest context, ca predarea in aceasta limba inexistenta se face doar in regiunea Odesa a Ucrainei si regiunea transnistreana separatista a R.Moldova. Sa retinem ca scolile noastre din regiunea Odesa au fost trecute - dupa cum era si firesc - la limba romana de predare in anul 1992, pentru ca in anul 1998 (imediat dupa incheierea tratatului politic de baza ucraineano-roman) sa revina (administrativ, evident) la asa-numita limba moldoveneasca", explica ei.Argumentele lor pentru trecerea la limba romana de predare sunt urmatoarele:- nici macar in R.Moldova nu se mai efectueaza predarea in asanumita limba moldoveneasca;- Curtea Constitutionala a R.Moldova, prin hotararea nr.36 privind interpretarea art.13 (alin.1) din Constitutie in corelatie cu Preambulul Constitutiei si Declaratia de Independenta a Republicii Moldova a statuat prevalarea Declaratiei asupra Constitutiei, respectiv faptul ca anume limba romana este limba oficiala a R.Moldova;- colectivele pedagogice ale majoritatii scolilor din regiunea Odesa s-au adresat, in toamna anului 2019, catre Presedintele, PrimMinistrul si Ministrul Educatiei al Ucrainei cu rugamintea de a se reveni din nou la limba romana, astfel incat sa nu se treaca la cotele lingvistice ucrainene din 01.09.2020, ci din 01.09.2023;- toate acordurile incheiate intre R.Moldova si Ucraina, inclusiv intre ministerele educatiei, sunt in limbile ucraineana si romana;- Academiile de Stiinte ale Romaniei si R.Moldova au stabilit clar unitatea limbii romane,- in decizia de conformitate a Legii Educatiei din Ucraina cu obligatiile internationale ale Ucrainei, Comisia de la Venetia a mentionat, la pct.48, situatia particulara a persoanelor care se identifica ca moldoveni, a caror limba este aceeasi cu limba vorbita de minoritatea romana si, prin urmare, este limba oficiala a UE. Iar presedintele in exercitiu ucrainean de atunci a declarat oficial ca Ucraina va respecta hotararea Comisiei de la Venetia."Precizam, de asemenea, ca trecerea la cotele lingvistice ucrainene din 01.09.2020 nu doar ca ar afecta grav intreg sistemul de invatamant (atat cat a mai ramas), ci si ar perpetua programele diferite de invatamant la limba si literatura romana in regiunile Cernauti si Transcarpatica, pe de o parte, si la limba si literatura moldoveneasca, in regiunea Odesa, pe de alta parte. In aceste conditii, se impune implicarea directa si cu celeritate a autoritatilor din R.Moldova si Romania, in special ale ministerelor educatiei, astfel incat sa se impiedice trecerea la cotele lingvistice ucrainene ale scolilor din regiunea Odesa de la 01.09.2020, pe motiv ca predarea in aceste scoli se efectueaza in asa-numita limba moldoveneasca, adica intr-o limba care nu este a UE", scriu reprezentantii romanilor din Ucraina." Va rugam insistent sa contactati de urgenta omologul Dvs. din Ucraina, pentru a nu permite distrugerea scolilor din regiunea Odesa (de la 01.09.2020) pe un motiv fals - predarea intr-o alta limba decat limba romana. Este timpul sa se treaca (mai exact sa se revina) oficial la limba romana de predare si in scolile din regiunea Odesa, dupa cum s-a procedat (din 1992) in regiunile Cernauti si Transcarpatia. De asemenea, consideram ca o buna si rapida coordonare a actiunilor cu ministerele de profil de la Chisinau, pentru acest caz, ar fi de un real folos.Initierea unui dialog constructiv cu partea ucraineana ar evita un proces nedorit in instanta cu autoritatile ucrainene, dar care s-ar impune in conditiile in care nu se va putea clarifica situatia in urmatoarele doua saptamani", afirma Consiliul National al Romanilor din Ucraina.Eugen Patras, vicepresedinte al Centrului Cultural Roman "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernauti. acuza ca "Bucurestiul prefera sa taca".O scrisoare cu aceeasi tema a fost adresata de Asociatia Nalional-Culturala а Romanilor din regiunea Odesa,, BASARABIA" lui Igor Sarov, ministrul Educatiei, Culturii si Cercetarii din Republica Moldova, acesta raspunzand ca ministerul este ingrijorat si considera ca nu trebuie admise decizii care sa afecteze dreptul romanilor din Ucraina de a studia in limba romana"Ministerul Educatiei, Cultuгii si Cercetarii, de asemenea, este iпgгijоrаt de situalia creata si optam pentru neadmiterea unоr decizii, саге аr afecta interesele conationalilor nostri din гegiunile Odesa, Cemauti si Vinita de а studia in limba rоmana. Acest subiect а fost abordat in repetate raпduri, ре parcursul anilor 20l8-2019, in саdrul Grupului соmuп de lucru, сrеаt la nivel de ministere ale educatiei din Republica Moldova si Uсrаiпа. Subiectul а fost abordat si ре parcursul vizitelor rерrеzепtапtiог Ministerului, organizate iп scolile din regiunile Cernauti si Odesa iп апul 2018", afirma ministrul.De asemenea, mentioneaza ca Ia 22 iulie 2020 au avut loc consultarile politice la nivelul Ministerelor de exteme ale Republicii Moldova si Ucrainei, subiectul fiind introdus ре agenda la initiativa partii moldovene.El mai anunta ca subiectul aplicarii din 1 sерtеmЬriе 2020 а Legii educatei din Ucraina va fi abordat si de catre Ministrul Afасеrilоr Exteme al Republicii Moldova in саdrul vizitei oficiale in Uсrаiпа, preconizata pentru 4 august 2020.Totodata, Ministeгul Educatiei, Culturii si Cercetarii а adresat о solicitare сatrе Ministeгul Invatamantului din Ucraina рriп саrе a solicitat rеluаrеа, in prima jumatate а lunii august 2020, а dialogului cu Partea ucraineana in cadrul Grupului соmuп de luсru."Subiectul prioritar ре Agenda discutiilor in cadrul reuniunii va tine de implementarea, in апul de studii 2020-202l, а Legii educatiei din Ucraina si рrоmоvаrеа intereselor conationalilor din regiunea Odesa de а studia in limba rоmana", precizeaza ministrul moldovean al Educatiei.Consiliul National al Romanilor din Ucraina s-a adresat Ministerului Educatiei de la Kiev, cerandu-i sa renunte la denumirea de "limba moldoveneasca" pentru a defini limba de predare in scolile din regiunea Odesa.Consiliul National al Romanilor din Ucraina, care cuprinde 20 de ONG-uri national-culturale si organe de presa ale comunitatii romanesti din Ucraina (regiunile Cernauti, Transcarpatica, Odesa si Kiev) s-a adresat Ministerul Educatiei si Stiintei al Ucrainei (ministrului ad-interim Skarlet Serhii) cu cererea sa se renunte la glotonimul de "limba moldoveneasca" referitor la scolile din regiunea Odesa, solicitand Guvernului de la Kiev sa respecte recomandarile Comisiei de la Venetia si sa amane perioada de implementare a legilor educatiei in sfera lingvistica din anul 2020 pana in 2023, potrivit unui comunicat al CNRU, citat de Agentia BucPress."In contextul implementarii Legii Educatiei si a Legii invatamantului mediu secundar, de la 1 septembrie 2020 aceste scoli (cele romanesti din regiunea Odesa - n.red.) risca sa fie trecute la limba ucraineana de predare, cu pastrarea unei parti a materiilor in limba materna, conform cotelor stabilite prin lege. In acelasi timp, implementarea noii legislatii educationale, pe care o respingem in mod categoric, privind scolile cu predare in limba romana, care este limba a UE, se va produce incepand cu anul 2023. Astfel, copiii care vorbesc aceeasi limba, divizata in mod artificial in romana si moldoveneasca, vor avea un acces diferit, neegal, la educatie in limba materna", se spune in memoriu.CNRU subliniaza ca Ucraina, ca stat proeuropean, ar trebui sa renunte la un asemenea cliseu comunist - "limba moldoveneasca", fata de care au protestat atat Academia Romana, cat si Academia de Stiinte a R.Moldova.Ei argumenteaza ca "in R.Moldova predarea in scoli se efectueaza in limba romana; totodata in Declaratia de Independenta a statului vecin postsovietic se mentioneaza ca limba oficiala a R.Moldova este limba romana, iar Curtea Constitutionala a R.Moldova, prin decizia sa din 05.12.2013, fapt mentionat si de catre Comisia de la Venetia, a statuat ca, Declaratia de Independenta prevaleaza asupra Constitutiei R.Moldova".