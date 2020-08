Secretar de Stat in Ministerul Sanatatii, despre medicii scolari detasati la DSP: O sa gasim solutii echilibrate pentru a asigura siguranta epidemiologica in scoli

Horatiu Moldovan a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cum i se pare planului Ministerului Educatiei de deschidere a scolilor?"Este foarte rational, este nevoie sa avem invatamant, contactul pana la urma intre cadrele didactice, intre profesori si elevii lor acest contact este necesar si solutia care a fost propusa cu zone de siguranta, verzi, galbene, rosii, mi se pare rationala si o sa mergem pe aceasta idee", a spus secretarul de stat.El a mai fost intrebat ce se intampla cu medicii scolari care sunt acum detasati la DSP, daca se vor intoarce la unitatile scolare."In acest moment, greutatea este la nivelul DSP-urilor si o sa gasim solutii echilibrate pentru a asigura siguranta epidemiologica si in scoli si functionalitatea DSP-urilor", a precizat Horatiu Moldovan.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar, precizand ca aceasta inseamna ca majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala.El a precizat ca sunt totusi trei scenarii in functie de situatia imbolnavirilor, iar decizia privind modul in care va incepe scoala se descentralizeaza si se ia la nivel de judet.