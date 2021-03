Ce anunta autoritatile in legatura cu slujba de Inviere din acest an. "O sa vedem in functie de contextul din perioada respectiva"

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a fost intrebat, in conferinta de presa, care sunt recomandarile MS in ceea ce priveste slujba de Inviere."Este o situatie in dinamica. Mai este ceva timp pana atunci. Vedem ca dinamica epidemiologica are niste modificari in special in ultimele zile. O sa vedem in functie de contextul care va fi in perioada respectiva si, mai mult decat atat, ati vazut ca orice fel de propuneri, orice fel de masuri au fost analizate la o perioada de 14 zile, lucru care s-a intamplat inca de la inceputul pandemiei.Nu poti sa faci predictii epidemiologice pe o perioada mult mai mare de timp pentru ca lucrurile acestea sunt direct dependente de perioada de incubatie care afecteaza si dinamica epidemiologica", a spus Baciu, potrivit Mediafax.Crestinii sarbatoresc Pastele Catolic in acest an in 4 aprilie, iar Pastele Ortodox, in 2 mai.