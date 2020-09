TAROM suspenda zborurile comerciale catre sau dinspre Republica Moldova si Israel

Decizia vine ca urmare a faptului ca autoritatile din Romania au anuntat prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, pana in data pe 15 octombrie 2020.Biletele pot fi reprogramate pentru date viitoare de calatorie, fara taxe de modificare sau pot fi rambursate.Modificarile se pot face in 12 luni de la data emiterii biletelor.De la aceste restrictii sunt exceptate anumite categorii de curse aeriene: cele care transporta marfuri (cursele cargo), cursele speciale de interventie solicitate de catre autoritati, cursele medicale, cursele care transporta personal de ingrijire sau muncitori sezonieri in agricultura, dar si zborurile de repatriere (chartere speciale).