Teste de conspiratie

Ziare.

com

Intr-o declaratie de saptamana trecuta, Donald Trump spunea: "Daca ne oprim din testare chiar acum, am avea foarte putine cazuri, poate niciunul". Ducand argumentul la extrem, presedintele american dornic de mitinguri electorale ofera primul indiciu pentru care argumentul nu tine: in mod evident virusului nu-i pasa de ce testeaza oamenii, insa, la fel de adevarat este si ca virusului nu-i pasa de ce numara oamenii: numarul de cazuri raportate reprezinta doar o masuratoare asupra fenomenului - e harta, nu teritoriul.Acum, eu cred ca cei care pun aceasta problema in mod legitim folosesc un fel de amintire reziduala din prima parte a pandemiei, atunci cand capacitatea de testare era mult mai mica decat viteza cu care se raspandea virusul si, deci, nevoile de testare conform definitiei de caz oficiale. In luna martie 2020 se puteau face teste COVID oficial doar in sase centre din tara, toate probele erau transportate si procesate acolo, ceea ce ducea la cozi lungi de asteptare, dar si la spitale pline cu persoane suspecte, dar neconfirmate. In aceasta perioada, atunci cand un cunoscut de-al meu fusese contact direct al unei persoane infectate, am asteptat zece zile pana cand am aflat rezultatul.Spre comparatie, astazi, doar in Sibiu, exista patru aparate de testare si se pot obtine rezultate in cateva ore. Ce inseamna acesta e ca numarul de teste in prima parte a pandemiei limita, de fapt, numarul de cazuri care puteau fi raportate, desi definitia de caz era mai ingusta decat astazi (ultima actualizare 19 iunie). Intre timp s-au intamplat doua lucruri:- asa cum am vazut in aproape toata Europa, izolarea a dus la oprirea cresterii exponentiale si la scaderea semnificativa a numarului de cazuri (din pacate, astazi, fenomenul pare sa se inverseze, chiar daca nu discutam de crestere exponentiala);- capacitatea de tastare in mai toate judetele a crescut semnificativ, astfel ca aparatele "stau degeaba", deoarece numarul de cazuri care se cer testate e mai mic decat capacitatea de testare;Deci daca am testa mai mult, doar am intra mai tare pe teritoriul asimptomaticilor, ceea ce inseamna ca da, probabil am gasi cateva cazuri in plus, insa cel mai probabil cu niste costuri foarte mari (multe teste negative) si chiar si cele gasite nu sunt foarte relevante pentru controlarea pandemiei. Ma refer la asimptomatici puri, nu presimptomatici, cei care nu ajung niciodata de manifeste simptome si pare, conform OMS, ca nu contribuie semnificativ la imprastiere.Apropo de strategiile de testare in masa, asa cum propunea primarul Capitalei, acestea ar fi la numerele actuale o risipa extraordinara de resurse, deoarece vasta majoritate ar fi negative si testarea ar trebui reluata de la capat la intervale regulate.Apropo de raportul dintre numarul de teste si numarul de pozitivi, mai exista un element care distorsioneaza puternic cifrele: un pacient internat poate ajunge sa fie testat de un numar foarte mare de ori (poate fi si de 8-10) in functie de evolutia bolii, cu atat mai mult cu cat se cunosc si erorilor umane din procesele de extractie ale ARN-ului, ceea ce duce la nevoia de refacere a testelor pentru o siguranta mai mare a rezultatelor obtinute.De ce este conspirationista teoria limitarii prin subtestare? La fel ca in cazul majoritatii teoriilor conspirationiste, precum cea in care cadrele medicale ofereau bani pentru a trece COVID pe certificatul de deces , intreaga operatiune ar presupune un efort organizational imens, ar insemna ca toate spitalele si toate DSP-urile sa fie implicate in aceasta manipulare, fara ca nicio informatie sa nu iasa public, ceea ce pare foarte putin probabil.De ce variaza atat de tare, totusi, numarul de cazuri? Numarul de infectii zilnice in Romania a ramas mic (in comparatie cu tarile care au suferit lovituri puternice) incepand cu instituirea starii de urgenta. La o medie de 300 de cazuri pe zi, focarele, care sunt cheia pentru intelegerea modelului de raspandire a pandemiei, au o influenta foarte mare la statistica nationala. Sa dam un exemplu la indemana: un focar de 10 pozitivi intr-un sat de langa Sibiu poate transmite mesajul ca la nivel judetului Sibiu numarul de infectii noi a crescut de zece ori in cateva zile. Ceea ce este adevarat si irelevant.Sa nu ignoram totusi realitatea: numarul de reproductie R (numarul mediu de pacienti infectati de la un singur caz) a crescut evident in ultimele saptamani, trecand de la subunitar la supraunitar, ca urmare a masurilor cam bruste de relaxare, dar mai ales prin lipsa de disciplina a populatiei. Fenomenul era unul previzibil, magnitudinea lui e insa ingrijoratoare. E esential, deci, sa ramanem vigilenti, sa ne tinem de masurile de protectie, sa nu ne mai trezim ca ramanem iar blocati in case si cu terasele inchise.Stim acum ca virusul se imprastie in primul rand pe calea aerului, mai ales in spatii inchise neaerisite, pe care trebuie sa le evitam cat mai mult. Purtarea mastii in interior si pastrarea distantarii fizice sunt cele mai simple si mai ieftine masuri pe care le putem aplica.