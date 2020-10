Toate scolile din Dorohoi trec la cursuri in sistem online pentru 14 zile

Conform deciziei CJSU Botosani, unitatile de invatamant din municipiul Dorohoi precum si Liceul Tehnologic "Alexandru Vlahuta" Sendriceni cu spatiile Localul Scoala Sendriceni, comuna Sendriceni si Localul Scoala Dorohoi "Mugurelul" vor efectua cursurile online, potrivit scenariului 3, pe o perioada de 14 zile, incepand cu data de 12 octombrie.Directorii respectivelor scoli vor stabili pentru elevii din clasele a IV-a, a VIII-a si a XII-a un program de recuperare a materiei in format "fata in fata" care va fi implementat dupa terminarea perioadei in care cursurile se vor efectua on-line, au mai decis autoritatile judetene.De asemenea, in Dorohoi a fost suspendata pentru 14 zile activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, a restaurantelor si cafenelelor care functioneaza spatii inchise, mai putin a celor din hoteluri, pensiuni sau camine.De asemenea, au fost suspendate toate concertele, spectacolele si se intensifica actiunile de control in piete, targuri, mijloace de transport in comun si in perimetrul unitatilor scolare, la nivelul intregului judet se arata intr-un comunicat dat publicitatii de Prefectura Botosani.