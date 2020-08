Ultima afacere a celui mai bogat om din lume: a vandut actiuni de peste trei miliarde de dolari

Vanzarea a avut loc in conditiile in care pretul actiunilor companiei a crescut cu peste 73% in acest an.In timpul primelor doua zile ale lunii august, Bezos a vandut 1 milion de actiuni Amazon, in cadrul unui plan anuntat anterior.Bezos, cel mai bogat om din lume, a anuntat ca intentioneaza sa vanda anual actiuni in valoare de circa 1 miliard de dolari, pentru a finanta activitatile companiei sale producatoare de rachete Blue Origin.In urma acestei vanzari de actiuni, Bezos mai detine 54,5 milioane de actiuni Amazon, in valoare de aproximativ 174,64 de miliarde de dolari, la pretul acttual al acestora.