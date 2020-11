Un barbat care lucra la o pizzerie a mintit autoritatile si a bagat Australia de Sud in carantina

Angajat ca agent de paza la un hotel unde erau cazate persoanele plasate in carantina, un barbat lucra cu jumatate de norma si la o pizzerie. El a fost infectat cu noul coronavirus de o persoana revenita din Marea Britanie.Apoi, un alt barbat, care lucra la aceeasi pizzerie, a luat si el virusul. Acesta le-a declarat autoritatilor care stabileau contactii ca a intrat in pizzerie doar ca sa cumpere o pizza, potrivit Reuters.Astfel, autoritatile au pornit de la premisa ca barbatul s-a infectat cu COVID-19 dupa o expunere foarte scurta in timp ce cumpara pizza. Ulterior, s-a descoperit ca acesta muncea in mai multe schimburi la pizzerie."Daca aceasta persoana ar fi fost sincera fata de echipele de urmarire a contactelor, nu am fi intrat intr-un blocaj de sase zile", a declarat premierul statului Australia de Sud.Barbatul vinovat de cele intamplate nu poate fi sanctionat, deoarece nu exista "nicio pedeapsa asociata cu minciuna", a declarat comisarul de politie din Australia de Sud, Grant Stevens.CITESTE SI: Guvernul grec rechizitioneaza doua clinici la Salonic, unde o persoana din trei este contaminata cu noul coronavirus