Un caz de COVID-19, confirmat la Primaria Sectorului 1

"In decursul acestei saptamani, un angajat al institutiei noastre a fost confirmat pozitiv la testul de infectare cu COVID-19. Precizam ca sarcinile de serviciu ale colegului nostru nu implica interactiunea directa cu cetatenii. Pana la aceasta ora, au fost luate masuri de izolare la domiciliu a contactilor directi (din biroul in care si-a desfasurat activitatea, dar si al altor persoane care au fost considerate contacti) si urmeaza ca acestia sa fie testati. Am continuat dezinfectia prin nebulizare a tuturor spatiilor cladirii si respectam cu strictete masurile impuse de autoritati . Suntem alaturi, de la distanta, de colegul nostru si ii uram insanatosire grabnica! Multa sanatate tuturor!", se arata in comunicatul Primariei Sectorului 1.