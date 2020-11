Un misterios monolit din metal, descoperit de echipajul unei elicopter intr-o regiune desertica din Utah

Oficiali din cadrul departamentului de conservare a vietii salbatice au zarit un obiect "bizar" in timp ce monitorizau cateva turme de mufloni survoland o regiune izolata din acest stat american.Potrivit acestora, structura din metal a fost fixata in pamant intre niste stanci din piatra rosie.Nu se stie cine ar fi putut instala acest monolit, care are o inaltime de aproximativ 3,6 metri.Intr-un interviu acordat postului local de stiri KSLTV, pilotul elicopterului, Bret Hutchings, a precizat: "Este cel mai ciudat obiect pe care l-am intalnit acolo in toti anii mei de pilotaj".Potrivit lui Hutchings, un biolog care monitoriza turmele de animale de la sol a fost primul care a remarcat structura."A spus ceva de genul 'Uau, uau uau, intoarce, intoarce!' Iar eu am spus 'Ce?'. Iar el a zis: 'E o chestie acolo in urma. Trebuie sa mergem sa aruncam o privire'", a spus Hutchings.Bret Hutchings a presupus ca era posibil ca monolitul sa fi fost instalat de "vreun artist new wave" sau de un fan al "2001: A Space Odyssey", celebrul film din 1968 regizat de Stanley Kubrick.In pelicula, ecranizare a unui roman de Arthur C. Clarke, apar monoliti impunatori de culoare neagra, creati de o specie misterioasa de fiinte extraterestre.Biroul de monitorizare aeriana din cadrul Departamentului de Siguranta Publica al Utah a dat publicitatii imaginile cu acest obiect intr-un comunicat de presa remis saptamana trecuta.In document se precizeaza ca autoritatile vor hotari daca "trebuie sa investigheze mai mult"."Este ilegal sa instalezi structuri sau lucrari de arta fara autorizarea administratorilor federali ai spatiilor publice, indiferent de planeta de pe care vii", precizeaza acelasi comunicat.Oficialii americani nu au dezvaluit amplasamentul exact al monolitului, de teama ca diversi exploratori ar incerca sa il gaseasca, riscand astfel sa "se rataceasca" in desert. Muflonii pe care ii inventariau specialistii in viata salbatica sunt nativi in multe regiuni din sudul statului Utah, acolo unde terenul este accidentat. Pana in prezent, nimeni nu si-a asumat responsabilitatea pentru instalarea monolitului.Incercand sa afle raspunsuri, politia rutiera din Utah a apelat la retelele de socializare, printr-un mesaj publicat pe Instagram: ''Niste minti iscoditoare vor sa stie ce poate fi asta? Are cineva vreo idee?''Cei mai multi dintre cei care au raspuns au presupus ca este vorba despre o instalatie a unui sculptor, unii afirmand ca monolitul seamana cu operele artistului minimalist John McCracken, decedat in 2011. Alti internauti insa au mentionat teorii supranaturale, aparent in gluma.