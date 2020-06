Urmatoarele alegeri ar putea sa fie pe 27 septembrie

Ziare.

Instituia precizeaza ca, potrivit art. 10 alin. (1) si (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, data alegerilor este duminica, aceasta fiind stabilita prin hotarare a Guvernului cu cel putin 75 de zile inaintea votarii."Prin art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020, a fost stabilita o derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, in sensul ca data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inaintea votarii. Precizam ca stabilirea datei alegerilor locale trebuie sa asigure efectivitatea prevederilor art. 1 din Legea nr. 84/2020 potrivit carora mandatele aflate in curs de exercitare ale primarilor, primarului general al municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor judetene se prelungesc pana la data de 1 noiembrie 2020, precum si continuitatea activitatii autoritatilor locale. De asemenea, se prevede ca data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inaintea votarii. Prin urmare, proiectul de lege ar trebui sa intre in vigoare cel tarziu la data de 29 iulie 2020, astfel ca devin incidente prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicata", a mai transmsi AEP.Institutia prcizeaza ca proiectul de lege elaborat prevede, in principal: "stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020 in ziua de duminica 27 septembrie 2020, tinand cont si de suprapunerea cu perioada electorala a alegerilor parlamentare la termen si o serie de masuri tehnice de natura sa imbunatateasca modul de derulare a alegerilor locale din 2020".Parlamentul a decis, luni, prelungirea mandatelor alesilor locali pana la 1 noiebrie, iar presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea.Alegerile locale nu s-au putut derula la terman in acest an din cauza pandemiei.