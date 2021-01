VIDEO 70 de oi inghetate descoperite intr-un parau din judetul Olt. Autoritatile cred ca ciobanul a murit inecat

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, cautarile s-au desfasurat cu dificultate din cauza ca apa era inghetata si zona greu accesibila.La cautari au participat si scafandri de la ISU Olt. Pompierii au scos din apa cadavrele a 70 de oi, scrie agerpres.ro.Ciobanul nu a fost gasit si cautarile ar putea fi reluate in zilele urmatoare, in functie de cercetarile desfasurate de politisti."Au fost executate cautari pe apa, cu ajutorul scafandrilor si pe ambele maluri ale paraului Barlui, fara rezultat. Cautarile vor fi reluate, la solicitarea organelor de politie , in functie cercetarile desfasurate. Au fost evacuate, in total, din apa cadavrele a 70 de oi", a spus Basasteanu.CITESTE SI: