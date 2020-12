VIDEO Cetatenii dintr-o localitate din Botosani vor vota la barul din sat

Astfel, sectia de votare 406 va fi deschisa duminica, cu prilejul alegerilor parlamentare, intr-o cladire privata in care functioneaza, de obicei, un magazin mixt si un bar.Primarul comunei Varfu Campului, Maria Hutu, sustine ca masura este una provizorie, ea fiind adoptata ca urmare a faptului ca scoala din satul Lunca se afla in proces de reabilitare, iar lucrarile nu au fost finalizate. Este pentru a doua oara cand aceasta sectie de votare este amenajata in bar, dupa ce si la alegerile locale din 27 septembrie votul s-a desfasurat in acelasi spatiu."Avand in vedere ca scoala in care se organizau alegerile este in reabilitare si modernizare, nu avem alta posibilitate de a se face alegerile intr-o locatie care sa apartina unitatii administrativ- teritoriale. Ca atare, neavand camin aici, am gasit posibilitatea, din a doua sau a treia incercare, ca sa spun asa, sa organizam sectia in acest loc. Am anuntat autoritatile, au fost la fata locului atat de la Autoritatea Electorala Permanenta si de la Prefectura si au constatat locatia ca atare, conditiile care sunt aici si au considerat ca sunt intrunite conditiile pentru a se putea organiza sectie de votare in acest loc", a afirmat primarul.Maria Hutu sustine ca o alta varianta pentru amenajarea sectiei de votare ar fi fost caza praznicala din localitate, insa aceasta se afla in cimitirul de la marginea statului si ar fi creat probleme de deplasare pentru alegatori.Barul transformat in sectie de votare, in baza unui contract de comodat, a fost inchis in ultimele luni, din cauza pandemiei de COVID-19.La Sectia de votare 406 sunt arondati 536 de cetateni cu drept de vot.