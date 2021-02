VIDEO Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat pe 2021. Citu: "Vom avea un deficit de 7,16%"

Actul normativ va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere si vot. Premierul Florin Citu a facut vineri seara o prezentare scurta a proiectului de buget."In sedinta de Guvern de astazi am aprobat Legea bugetului de stat pe anul 2021. Am aprobat legea plafoanelor a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021 si bineinteles acestea fiind insotite de strategia fiscal bugetara pe 2021 - 2023 si raportul privind situatia macroeconomica pe 2021 si proiectia acesteia pe anii 2022 - 2024. Toate acestea vor fi facute publice, au fost in transparenta, dar varianta aprobata va fi facuta publica in momentul in care bugetul va merge in Parlament spre dezbatere si aprobare", a anuntat premierul Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern. Acesta a spus ca deficitul structural va fi de 7,42%, iar cel din PIB - de - 7,16%.Premierul a prcizat ca nu sunt modificari importante fata de cifrele anuntate anterior."In sedinta de astazi nu au fost modificari importante, deficitul ramane acelasi si am sa citez din legea plafoanelor, din bugetul general consolidat cheltuielile totale sunt de 397.515 milioane de lei si cheltuielile de personal 109.511 milioane de lei. La bugetul de stat cheltuielile sunt 223.702 milioane lei, iar cheltuielile de personal sunt 55.834,9 milioane lei", a adaugat premierul.Intrebat ce modificari s-au facut la buget, Citu a precizat: "Din fondul de rezerva au fost facute cateva transferuri pentru finantarea unor proiecte de investitii care erau incluse in anumite anexe. In rest, nu au fost schimbate. Asa cum am prezentat, bugetul ramane in parametri initiali si el merge in Parlament pentru dezbatere".De asemenea, intrebat daca la ministere, in special la cel al Sanatatii au fost facute modificari in buget, Florin Citu a declarat: "Vad ca este o tema care vine si nu imi dau seama cum. Eu nu am vazut aceste nemultumiri in spatiul public. Bugetul Ministerului Sanatatii a fost mai mare de la inceput, dar in sedinta de astazi au fost relocate cateva sume din fondul de rezerva pentru cateva obiective in Ministerul Sanatatii.Si la Ministerul Transporturilor sa stiti ca a fost suplimentat bugetul, dar nu foarte mult, cu anumite obiective care au fost finantate din fondul de rezerva la dispozitia Guvernului. Suma totala care a fost modificata in jur de 200 - 300 milioane. Dar nu numai pentru aceste ministere, sunt mai multe proiecte care au fost finantate din fondul de rezerva, proiecte care sunt importante pentru anumite comunitati, proiecte care ajuta la dezvoltarea anumitor localitati".