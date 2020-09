VIDEO Peste 50 de romani candideaza la alegerile locale din Italia

"Precizam ca, din cei 51 de potentiali candidati romani la alegerile locale din Italia, 34 sunt femei si 17 sunt barbati", informeaza AEP."Vreau sa ii felicit, pentru ca au avut curajul de a pasi in ring si pentru ca au acceptat provocarea si responsabilitatea unei candidaturi. Stiu din experienta proprie, am fost consilier judetean trei ani si jumatate in cadrul Consiliului Judetean Vrancea, ce inseamna batalia politica si ce inseamna sa-ti asumi un rol important in administratia locala. Sunt un om de dreapta si cred in valorile liberale, dar vreau sa le urez succes tuturor candidatilor, indiferent de orientarea politica. Implicarea voastra este un castig pentru comunitatea romaneasca din Peninsula", a precizat Ovidiu Burdusa, secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni.Alegerile locale din Italia se vor desfasura duminica si luni 20-21 septembrie cu exceptia Siciliei, unde votul va avea loc pe 4 si 5 octombrie si a regiunii Sardinia, unde urnele se vor deschide pe 25 si 26 octombrie.