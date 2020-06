Zece sirieni sunt cautati de autoritati dupa ce au fugit dintr-un centru de carantina din Arad

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Prefecturii Arad, Lucian Cozma, a declarat, vineri seara, ca strainii "ar fi parasit centrul unde au fost cazati printr-un geam laturalnic si ar fi intrat pe o proprietate aflata in vecinatatea acestuia, de unde au reusit sa fuga in strada"."Inspectoratul de Politie Judetean Arad a fost informat de plecarea celor zece persoane, cautarile incepand imediat. Au fost dati in consemn atat patrulelor din teren, cat si la punctele de trecere a frontierei de stat", a precizat Cozma.Conform sursei citate, daca vor fi prinsi, sirienii vor fi condusi intr-un alt centru de carantina, unde vor ramane 14 zile pe cheltuiala lor.Autoritatile precizeaza ca centrele de carantina nu au paza inasprita, fiind organizate in pensiuni.