FOTO/VIDEO Retrospectiva marilor proiecte de infrastructura din 2020: metroul din Drumul Taberei, trenul pana la aeroportul Otopeni si 60 de kilometri noi de autostrada

Magistrala 5 de metrou , sectiunea Eroilor - Drumul Taberei, a fost inaugurata marti, 15 septembrie 2020, la noua ani de la debutul lucrarilor. Cea mai recenta magistrala de metrou are zece statii (Raul Doamnei, Constantin Brancusi , Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara si Eroilor 2) si un depou. Lungimea liniei este de 6,871 kilometri, iar durata de deplasare este de aproximativ 12 minute.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, a fost finantata integral din fonduri externe nerambursabile (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat este de aproape 3,2 miliarde de lei. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.In prezent, pe noua linie circula trenuri de metrou vechi, model Bombardier, iar peste doi ani si jumatate vor circula, producatorul cu care Metrorex a semnat contractul pentru achizitia a 13 noi trenuri, in valoare de peste 103 milioane de euro.Dupa inaugurarea acestei magistrale, Capitala a ajuns la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon, dar planul pentru urmatoarele doua inca nu a fost pus pe hartie.Trenul Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, construit pentru campionatul de fotbal Euro 2020, a fost inaugurat pe 13 decembrie. Pretul unei calatorii este de patru lei. In primele zile, trenurile au circulat cu intarziere, din cauza unor probleme tehnice pe calea ferata.Legatura directa intre Gara de Nord si aeroport este asigurata pe relatia Bucuresti Nord - Mogosoaia - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti (si retur) de 72 de trenuri (36 de perechi), care apartin urmatorilor trei operatori de transport feroviar de calatori Durata calatoriei de la Bucuresti Nord la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti este de 20 de minute, iar trenurile circula la un interval de 40 de minute pe sens (24h/24h).Asocierea Arcada Company - ISPCF - DB Engineering & Consulting GMBH a realizat lucrarile, pentru suma de 398,1 milioane de lei fara TVA. Valoarea totala estimata a contractului este de 420 de milioane de lei.Dupa darea in functiune a liniei de tren , specialistii in infrastructura au semnalat mai multe probleme, precum lipsa integrarii tarifare, fiecare operator feroviar avand propriul sistem de taxare, faptul ca fiecare tren nu pleaca de la acelasi peron si intervalul de succedare prea mare intre trenuri, de 40 de minute.Anul acesta s-au deschis circulatiei rutiere putin peste, iar Romania ajunge, astfel, la un total de 914 kilometri de drum de mare viteza.Sectorulal autostrazii A3 a fost deschis vineri, 4 septembrie, circulatiei rutiere. Tronsonul in lungime de 5,5 kilometri de autostrada a fost receptionat pe 30 iulie. In acelasi timp a fost inaugurat si noul Punct de Trecere al Frontierei Bors II.Circulatia rutiera pe tronsonul, parte din Autostrada Transilvania (A3), s-a deschis vineri, 18 septembrie. Tronsonul de 17,9 kilometri din Iernut-Chetani, parte din A3, este realizat de asocierea Astaldi-Max Boegl.Pe 3 decembrie a fost deschis partial si traficul pe(A10), intre bretelele scurte ale nodului Sebes si nodului Alba Iulia Nord, cu o restrictie de viteza de 100 de kilometri pe ora. Circulatia s-a inaugurat pe circa 15 kilometri din cei 17 kilometri ai tronsonului.a fost inaugurata la inceputul lunii decembrie, iar soferii pot circula pe 16 kilometri din totalul de 31 de kilometri ai variantei ocolitoare, parte din Autostrada A7.Pe final de an, la data de 17 decembrie, s-a deschis primul tronson de autostrada din judetul Brasov, lotuldin proiectul Bucuresti-Brasov. Tronsonul are 6,3 km de autostrada si 3,5 km de drum de legatura cu cate doua benzi pe sens. Pana la conectarea lui la autostrada de pe Valea Prahovei va functiona ca o centura ocolitoare pentru localitatile Rasnov si Cristian.In prezent se lucreaza pe sectoarele de Nord si Sud ale Centurii Capitalei, cele patru loturi avand constructori diferiti, pe Drumul Expres Craiova - Pitesti si sectorul cuprins intre Santimbru si Aiud, din autostrada Sebes-Turda.Pese lucreaza pe segmentele: Nadaselu-Mihailesti, Mihailesti-Zimbor si Zimbor - Poarta Salajului, Ogra-Campia Turzii, Chiribis - Biharia, Targu Mures-Ogra si Mihailesti-Suplacu de Barcau.In plus, sunt santiere deschise pentruale urmatoarelor orase: Galati, Barlad, Suceava, Satu Mare si centura de Sud a Timisoarei.Italienii de la Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System sunt pe santierul, unde se lucreaza 24 de ore din 24, iar pilonii au ajuns, in decembrie, la inaltimea de 165 de metri. Macaralele sunt, in prezent, la 153 de metri si la 167 de metri.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat in decembrie licitatia pentru proiectarea si executia sectiunii Boita - Cornetu din. Astfel, toate cele cinci sectiuni din proiect se afla in licitatie sau in curs de executie.In noiembrie, Compania de Drumuri a lansat procedura de licitatie pentru contractele de proiectare si executie a loturilor Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Poarta Salajului - Zalau si Zalau - Nusfalau, parte din autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, parte din Autostrada Transilvania.Caietul de sarcini pentru licitatia proiectarii si executiei unui tronson de peste 40 de kilometri din, tronsonul Poarta Salajului-tunel Meses-Zalau-Nusfalau, nu a scapat de greseli. Asociatia Pro Infrastructura sustine ca in documentatia CNAIR se numara studiile geotehnice foarte sumare pentru tunelul Meses, fiind executate pe cei trei kilometri doar sase foraje in zona portalelor tunelului, iar "caietul de sarcini impinge riscurile cu privire la modificarea acordului de mediu sau relocarea unor utilitati descoperite ulterior spre viitorul constructor".Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat anul acesta licitatii pentru mai multe tronsoane de autostrada, iar unele dintre ele sunt dur criticate de specialistii in domeniu.Licitatia pentru pregatirea autostraziiare numeroase erori, ceea ce ii tine departe pe constructorii seriosi, avertizau specialistii in infrastructura in luna noiembrie. "Principalele cauze: contractul complet debalansat, numeroasele erori si neconcordante din documentatie, valoarea estimata foarte mica sau modalitatea de plata doar la finalul serviciilor prestate", a explicat Asociatia Pro Infrastructura.In plus, documentatiile licitatiilor pentru pregatirea sau executia lucrarilor pe autostrada A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov sunt, iar Centura Comarnicului ar putea fi inutilizabila in prima faza, daca se va construi, pentru ca nu va exista o descarcare a traficului in DN1, in partea de nord a Comarnicului.