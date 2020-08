A fost desemnat constructorul autostrazii de legatura dintre Oradea si A3. Contract de 134 de milioane de euro pentru 19 kilometri

"Firma Strabag a fost desemnata sa realizeze cei 19 km cu profil de autostrada. Noul drum va incepe cu un pasaj peste calea ferata de la giratoriul de pe Calea Santandrei, trece cu un pod nou peste Cris in zona localitatii Sintion, traverseaza cu pasaje supraterane drumul si calea ferata ce duc spre Ungaria in zona comunei Bors si se termina intr-un nod rutier pe autostrada, la 2,5 km de granita.In conditiile in care procedura de licitatie nu va fi contestata in urmatoarele 11 zile, pana la jumatatea lunii septembrie ar putea fi semnat contractul de proiectare si executie. Vor fi necesare cateva luni pentru realizarea proiectului tehnic iar la primavara, cel tarziu, vor incepe lucrarile", spune primarul Bolojan, care va candida la alegerile locale din 27 septembrie pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Bihor.Primarul mai sustine ca in doi ani ar trebui ca Oradea si judetul Bihor sa fie legate direct, pe autostrada, de Europa.Valoarea lucrarilor este de 134 milioane de euro si este finantata din fonduri europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare.