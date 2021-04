VIDEO Cum arata autostrada A0 din sudul Bucurestiului. "Pe lotul 2 lucrarile au inceput sa accelereze"

"De data aceasta, am filmat pentru prima data intreg traseul lotului 1.Pe lotul 2 lucrarile au inceput sa accelereze, antreprenorul concentrandu-se pe realizarea forajelor, turnarea fundatiilor si radierelor, armarea pilelor si a culeelor si turnarea primelor elevatii la majoritatea structurilor de pe acest lot. Pe aproape intreg tronsonul se executa lucrari la terasamente, dar in continuare au ramas aproximativ 3 km neatacati. Pe acest lot, in ultima saptamana, s-a realizat un progres fizic de aproximativ 1.5%.Pe lotul 1 antreprenorul a inceput sa lucreze in zona pasajelor, podurilor, podetelor si a nodurilor rutiere (cu Autostrada A2, DN4 si DJ4010", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a organizatiei.Ambele filmari ale acestor 2 loturi pot fi vazute accesand link-urile de mai jos:A0 Sud Lot 2:A0 Sud Lot 1: