Afacerile colosale ale "regilor asfaltului". Ce sume le intra in conturi lui Umbrarescu, Besciu si Vamesu din contractele pentru autostrazi si centuri

Ziare.com va prezinta afacerile pe care le au "regii asflatului" din Romania, oamenii de afaceri care controleaza companiile de constructii Spedition UMB, Tehnostrade, Euroconstruct Trading si Alpenside.Dorinel Umbrarescu, supranumit de presa "regele asfaltului", pentru contractele incheiate cu statul roman pentru lucrarile de drumuri de mare viteza, este actionar in doua firme de constructii: Spedition UMB, Tehnostrade si doua companii care se ocupa cu productia energiei electrice., specializata in constructia de drumuri si autostrazi, a raportat in 2019 o cifra de afaceri de 280,2 milioane de lei si un profit de peste 485.000 de lei, in crestere cu aproape 45% comparativ cu anul anterior. Compania are 44 de angajati, iar actionarul majoritar este sotia omului de afaceri, Mirela Umbrarescu, care detine o cota de 89%, in timp ce copiii sai, Alexandru Teodor si Petru Razvan detin, fiecare, cate o participatie de 5%. Dorinel Umbrarescu ramane cu 1% din companie.In, familia Umbrarescu detine aceleasi cote. Firma de constructii are o cifra de afaceri de 458,3 milioane de lei si un profit de 116,1 milioane de lei, in 2018. In urma cu un an, cifra de afeceri era la jumatate, iar profitul inregistrat era de doar 1,7 milioane de lei. Compania are 1.170 de salariati, peste 250 de persoane fiind angajate in ultimul an.SA&PE Constructii este detinuta de fiii omului de afaceri si a terminat anul 2019 cu o cifra de afaceri de aproape 41 de milioane de lei si un profit de peste 1 milion de lei. Compania are doar 11 angajati.Cele trei firme de constructii ale familiei Umbrarescu au in derulare sapte contracte de infrastructura rutiera in Romania, pentru variantele de ocolire de la Bacau, Galati si Radauti si sectoare din Centura Capitalei, Autostrada Transilvania si drumul expres Craiova - Pitesti. In total, companiile romanesti ar trebui sa livreze in urmatorii ani drumuri in valoare de 5,2 miliarde de lei.Umbrarescu mai este actionar in firmele de productie a energiei electrice(1%) si(1%), care au aceeasi structura a actionariatului ca cele de constructii. Prima companie are o cifra de afaceri de peste 357.000 de lei si un profit de 182.000 de lei, iar cea de-a doua are o cifra de afaceri de 167.894 de lei si o pierdere de aproape 200.000 de lei., firma detinuta de Dan Besciu (40%) si Managementul Afacerilor (60%), a lui Sorin Vulpescu, este in insolventa, raportand anul trecut o cifra de afaceri de 98 de milioane de lei si un profit de 19,4 milioane de lei. Compania are aproape 400 de angajati. Besciu si Vulpescu au impreuna restaurantul Golden Blitz.Firma lui Besciu si Vulpescu a castigat contractul pentru lotul 3 din sectorul de Sud al Centurii Capitalei si lucreaza la sectorul Santimbru - Aiud, din autostrada Sebes-Turda, in lungime de 24 de kilometri, unde stadiul fizic este extrem de intarziat, potrivit autoritatilor., detinuta de Vlad Ionel Vamesu, se ocupa de constructia proiectelor utilitare pentru fluide. In 2019 a inregistrat o cifra de afaceri de 181,6 milioane de lei si un profit de 14 milioane de lei, cu 228 de angajati.Impreuna cu Specialist Consulting, Alpenside a finalizat lucrarile la sectorul Rasnov-Cristian, parte din tronsonul Comarnic-Brasov.Vamesu administreaza Alpenside Education, care ofera servicii suport pentru invatamant si are o pierdere de peste 25.000 de lei si un angajat. Omul de afaceri mai este actionar in, companie aflata in insolventa, unde are o participatie de 20%, alaturi de Alexandru (35%) si Traian (25%) Horpos, Ioana Neacsu (10%) si Mihaela Serban (10%).Straco, in asociere cu Specialist Consulting si Total Road a castigat contractul pentru tronsonul Ogra - Campia Turzii, parte din autostrada Trasilvania. Lucrarile au intarzieri majore, din cauza faptului ca antreprenorul roman este in insolventa.Straco, cu 116 angajati, a inregistrat pierderi de 26 de milioane de lei si are o cifra de afaceri de 59 de milioane de lei, in scadere fata de anul anterior.Mirel Vlas detine impreuna cu Daniela Vlas firma, in Botosani, care realizeaza lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.Compania, aflata in insolventa, are o cifra de afaceri in scadere, de 39,5 milioane de lei si o pierdere de 12,5 milioane de lei. Firma are 129 de angajati si a castigat contractul pentru varianta ocolitoare a Barladului.Ion Vasile Ripan este patronul firmei sucevene de constructii de drumuri si autostrazi. Firma, cu 175 de angati, are afaceri de peste 100 de milioane de lei si un profit de 8,3 milioane de lei. Impreuna cu alte firme, sucevenii s-au asociat pentru a construi centura orasului.Alaturi de Liliana Rita Ripan, patronul Autotehnorom, mai detine o firma care se ocupa de activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare, care are o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de lei si un profit de 2,8 milioane de lei, cu 20 de angajati.Tot el mai are o firma de intretinere si repararea autovehiculelor,, cu o cifra de afaceri de 1,1 milioane de lei si un profit de doar 37.000 de lei, si o firma care se ocupa de lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.