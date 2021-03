VIDEO Cum incearca Romania sa ia banii Europei pentru Autostrada A7. Segmentul verde care va aduce doua miliarde de euro

Autostrada Verde

Cele doua loturi ale autostrazii A7

Acest drum in lungime de aproape 430 de kilometri a fost deja asumat de Guvern si va prezenta in perioada urmatoare principala batalie pe care o vor da negociatorii Romaniei in relatia cu Comisia Europeana, stiut fiind faptul ca tara noastra va avea la dispozitie 29,2 miliarde de euro, din care jumatate nerambursabili, pentru reforme esentiale.Iar principalele proiecte finantate sunt in zona tranzitiilor verzi si digitale. Din acest punct de vedere, autoritatile trebuie sa revada planurile la autostrada si sa aiba in vedere componenta verde, cu conditia ca lucrarile sa fie contractate pana in anul 2022 si finalizarea acestora sa se incheie in vara anului 2026, termen care de data aceasta nu se mai negociaza. Negocierile cu Comisia Europeana pentru a prinde Autostrada A7 in PNRR vor incepe la 1 mai, iar un rezultat final va fi cunoscut undeva in luna august.Prin urmare, Ministerul Transporturilor, care se ocupa de proiectul care are aproape toate fazele atinse, mai putin licitatia pentru executie, pregateste sa transforme Autostrada "Unirea Principatelor" in una care sa corespunda conceptelor PNRR, adica o Autostrada "Verde". Compania Nationala de Autostrazi are deja o documentatie in care infrastructura secundara, adica laterale autostrazii, sa poata fi folosite pentru piste de biciclete. Vor fi de asemenea foarte multe statii de incarcare a masinilor electrice si sute de kilometri de perdele forestiere, importante pentru reducerea costurilor la deszapezire , ele fiind deja prinse in proiectul tehnic."A7 este principalul proiect. Ministrul Transporturilor m-a asigurat ca proiectele sunt mature si ca putem avea gata tronsoane din A7 pana in august 2026, data limita. Termenul este cel mai mare stres. O schimbare fata de PNRR initial este ca nu mai atasam sume pe fiecare proiect, ci facem repere pe numar de km, ca sa evitam problemele daca apar intarzieri", a precizat ministrul Cristian Ghinea in cadrul unui interviu televizat.Drumul a fost impartit pe loturi, intre Ploiesti, Buzau, Focsani, Bacau si Pascani. Cele patru segmente de drum sunt: Ploiesti - Buzau, Buzau - Focsani, Focsani - Bacau si Bacau Pascani.Primul lot, Ploiesti-Buzau este si cel mai avansat din punct de vedere al studiilor si va fi scos la licitatie in luna mai, ceea ce inseamna ca daca nu vor fi probleme pana la sfarsitul anului poate incepe executia lui.Costurile pentru autostrada care leaga Muntenia de Moldova au fost estimate la 1,7 miliarde de euro, dar este posibil ca prin noile componente verzi care i se vor adauga valoarea totala sa creasca. Ministerul Transporturilor mai intentioneaza sa finanteze prin PNRR capetele Autostrazii A8, tronsoanele Targu Mures - Miercurea Nirajului, respectiv Motca - Targu Neamt, dar si legatura A1 cu Timisoara. Romania si-a calculat ca va obtine prin PNRR patru miliarde de euro pentru autostrazi.