Autostrada ce va fi gata până la finalul anului. Cum arată șantierul unde se lucrează de șapte ani VIDEO

Circa 24 de kilometri de autostradă la care se lucrează încă din 2014 și care ar fi trebuit să fi fost gata în circa doi ani - un tronson care va fi în sfârșit finalizat în acest an, după ce și în anii trecuți au existat promisiuni de la foștii miniștri ai Transporturilor cum că va fi inaugurat.Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii A10 Sebeș - Turda au ajuns la aproape 90%.În ce privește corpul autostrăzii, antreprenorul Aktor a făcut progrese. Mai sunt probleme la lucrările din exteriorul autostrăzii. În cazul în care nu va fi gata până în luna noiembrie 2021, se va realiza o platformă înspre DN1 iar traficul va fi deviat prin această zonă, cu restricții și limitări de viteză. În acest context alunecarea de teren nu va constitui o piedică în calea deschiderii circulației rutiere, potrivit ziarulunirea.ro Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a actualizat recent situatia proiectelor de infrastructura din Romania Astfel, lotul 2 al Autostrazii A10 Sebes - Turda, intre Santimbru si Aiud, ar urma sa fie finalizat in aprilie 2022 - conform graficului de lucrari. De asemenea, potrivit documentului citat, traficul pe tronsonul de 24,25 km ar urma sa fie deschis in noiembrie 2021.In document se mai noteaza ca Aktor nu a definitivat solutia de remediere a lucrarilor in zona km 19+300, unde a avut loc o alunecare de teren.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a vizitat în data de 18 iunie, lotul 2 al Autostrazii Sebes - Turda, unde lucreaza compania Aktor. Alaturi de Drula a fost Dan Barna . Drula a declarat ca in toamna acestui an va deschide tronsonul de 24,5 de kilometri dintre Alba Iulia si Aiud.