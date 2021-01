VIDEO Proiectele noi pe care Drula vrea sa le inceapa: Autostrada A13 Brasov - Fagaras, autostrada A4 spre sudul litoralului si metroul Eroilor-Universitate-Pantelimon

"Un alt anunt pe care vreau sa il fac este legat de trei proiecte pe care le consider foarte importante, le consider proiecte noi: A13, intre Brasov si Fagaras, sector care a facut parte din Autostrada Transilvania, si a fost abandonat in sertare de 10 ani. As vrea sa il scoatem de acolo si sa il facem, pentru ca traficul cere acest sector si ajuta Moldova, Brasovul si sudul tarii. Pentru Sibiu - Fagaras este aproape finalizat studiul de fezabilitate, in derulare de cinci ani si acolo lucrurile sunt mai avansate.Un alt proiect este continuare autostrazii A4, spre sudul litoralului, adica acea autostrada care merge de la nord la sud si ocoleste Constanta, sa continue peste canalul Dunare - Marea Neagra, sa treaca pe la vest de lacul Techirghiol si sa ajunga, in prima faza, pe undeva prin zona Olimp. Avem o faza avansata (a proiectului - n.r.), un studiu de fezabilitate, se numeste "Alternativa Techirghiol". Este un proiect important, vom urmari sa il lansam, are beneficii importante si trebuie construit.In ceea ce priveste metroul, cel mai important lucru este continuare magistralei M5 de la Eroilor, mai departe, spre centrul Capitalei, la Universitate si de acolo, la Iancului si Pantelimon. Aceasta magistrala est-vest ar ajuta enorm in termeni de trafic . As vrea sa facem o reprioritizare a proiectelor, sa nu construim linii de metrou in zone unde traficul este mai mic, unde densitatea populatiei este scazuta si sa facem liniile care sunt cele mai importante pentru oras. Se spunea in 2016 ca M5 e pe cale sa fie lansata, in 2021, tot pe cale sa fie lansata este si acum, iar eu chiar vreau sa fie lansata", a declarat Drula in cadrul unei conferinte de presa.Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a anuntat vineri, 15 ianuarie, in cadrul unei conferinte de presa, autostrazile si drumurile care se finalizeaza anul acesta, proiectele care intra in executie si cele pentru care s-ar putea semna contracte Lotul 2 din autostrada Sebes-Turda, tronsoanele Ungheni-Targu Mures si Chetani-Campia Turzii din Autostrada Transilvania, lotul 2 din Drumul Expres Craiova-Pitesti, drumul expres dintre Giurgiu si DN5 si centurile Mihailesti si Satu Mare ar urma sa fie finalizate pana la finalul acestui an.