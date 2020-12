VIDEO Autostrada Comarnic-Brasov: Specialistii au testat pasajul de la Rasnov

Obiectivul, care se afla pe autostrada Comarnic - Brasov, are lungimea de 300 de metri si este sustinut de 14 piloni si aproape o suta de grinzi de beton."Sambata, 05.12.2020 au avut loc testele dinamice la pasajul de peste DN73A si calea ferata de pe traseul lotului Rasnov - Cristian, parte a autostrazii Bucuresti - Brasov. Masuratorile au fost realizate de specialistii de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si au urmarit comportamentul structurii de rezistenta la incarcaturi si viteze foarte mari", se arata in postarea publicata de Directia Regionala Drumuri si Poduri Brasov pe Facebook Pentru verificarea de sambata au fost folosite sase camioane incarcate la maximum. Specialistii au folosit camioane incarcate cu aproximativ 40 de tone la diferite trepte de viteza si anume 10, 30, 50, 70 si 90 de kilometri pe ora, scrie Mediafax Pe Autostrada Comarnic-Brasov, sectorul Rasnov-Cristian lucrarile au avansat consistent in ultimele saptamani, ajungand la un stadiu fizic de peste 80%.