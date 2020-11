VIDEO Autostrada de Centura a Capitalei: cum arata si cand vor fi gata lucrarile la lotul 2

Autostrada de Centura a Capitalei

"Antreprenorul Alarko se pregateste de executarea pilotilor forati la nodul rutier de la DN5, in timp ce continua cu decopertarea stratului vegetal si pregatirea fundatiei terasamentului inspre nodul rutier de la intersectia cu DN6", scrie asociatia Construim Romania pe Facebook Incepand de miercuri, 4 noiembrie, antreprenorul are unda verde pentru a incepe lucrarile pe intreg lotul 2, in urma emiterii autorizatiei de constructie pe 28 octombrie.In ceea ce priveste lotul 1, in urmatoarele doua saptamani este asteptata emiterea autorizatiei de constructie si ordinul de incepere a lucrarilor."Speram ca antreprenorul sa aiba o mobilizare si mai buna", mai scriu cei de la Construim Romania.Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, declara ca lucrarile vor fi gata in 2023.Primul si al doilea lot din sectiunea de sud a autostrazii de centura a Bucurestiului trebuie sa fie gata in februarie 2023. Lucrarile la cei 33 de kilometri sunt realizate de turcii de la Alsim Alarko.Lucrarile la lotul 3 din sectorul de Sud, in lungime de circa 18 kilometri, trebuie finalizate in decembrie 2022, dar Compania de Drumuri anunta ca antreprenorul a inregistrat intarzieri majore de proiectare. Asocierea formata din grecii de la Aktor si romanii de la Euroconstruct Trading, companie controlata de Dan Besciu si Sorin Vulpescu, a castigat contractul pentru suma de 853,4 milioane de lei.Lotul 4 din sectorul de nord al Centurii Capitalei, in lungime de 4,5 kilometri, ar trebui sa fie gata in 2023. Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu, SA&PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade, au obtinut contractul pentru suma de 312,6 milioane de lei.