Segment important din Autostrada Capitalei, blocat in instanta. Curtea de Apel Bucuresti cere reevaluarea ofertelor

"Licitatia pentru proiectarea si executia Autostrazii de Centura Bucuresti A0 Nord lot 1 intre A1 si Corbeanca mai face un pas inapoi, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a dat dreptate contestatarilor si a dispus anularea raportului CNAIR si reevaluarea ofertelor. Acest proiect de 17,5 km estimat la aproape 850 de milioane de lei a fost licitat de CNAIR in martie 2019, au fost depuse in septembrie 2019 11 oferte, turcii de la Nurol Insaat fiind desemnati castigatori in iunie 2020'", explica Asociatia Pro Infrastructura (API) intr-o postare pe Facebook Instanta este asteptata sa se pronunte pe contestatiile depuse pentru tronsoanele 2 si 3 din sectorul de Nord al Autostrazii de Centura."Tronsoanele 2 (Corbeanca-Afumati) si 3 (Afumati-Cernica) licitate tot in iunie 2019 au avut un traseu similar, asteptandu-se si de acolo decizia instantei pentru solutionarea contestatiilor. Tronsonul 4 Cernica-A2 a fost contractat cu UMB in august 2020, insa lucrarile nu vor incepe prea curand, deoarece CNAIR nu a lansat procedura pentru realizarea exproprierilor", mai scrie API.Specialistii in infrastructura spun ca pe A0 Sud, in ciuda promisiunilor autoritatilor, lucrarile nu vor incepe in acest an si pe tronsoanele 1 (Berceni-A2) si 3 (Clinceni-A1), deoarece procedurile de revizuire a acordului de mediu si de obtinere a autorizatiilor de construire nu au fost demarate.Pro Infrastructura cere CNAIR sa reevalueze cat mai rapid ofertele pe A0 Nord lot 1, sa finalizeze exproprierile pe semi-inelul nordic si sa obtina acordul de mediu revizuit si autorizatiile de construire pe semi-inelul sudic.