Saga autostrazii de pe Valea Prahovei: problemele lasate de Compania de Drumuri care prelungesc calvarul in traficul de pe DN1

La ora actuala, din autostrada Bucuresti - Brasov a mai ramas de lansat spre executie sectiunea Ploiesti - Brasov si centura Comarnic. Tronsonul Bucuresti - Ploiesti este in operare din 2012, iar lucrarile la lotular putea fi gata pana la finalul acestui an, potrivit estimarilor Ministrului Transporturilor, Lucian Bode La finalul lunii august, CNAIR a lansat licitatia pentrurealizat in 2006, dar si pentru elaborarea proiectului tehnic pentru tronsonul Ploiesti - Brasov. Contractul are o valoare cuprinsa intre 48,8 milioane de lei si 57,6 milioane de lei, iar documentatiile ar trebui sa fie gata in trei ani si jumatate. Apoi, constructorii s-ar putea apuca de lucrari., fara varianta de ocolire Comarnic si sectorul Rasnov-Cristian, are 97,3 kilometri. Singura oferta a fost depusa din partea Consitrans, iar contractul ar putea fi semnat in prima luna din 2021, daca nu se depun contestatii.Specialistii in infrastructura spun ca proiectantii seriosi au stat deoparte la aceasta licitatie, intrucat Compania de Drumuri a lansat o documentatie cu numeroase erori si neconcordante si o valoare estimata a investitiilor foarte mica. Mai mult, Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza ca "singurul ofertant, Consitrans, este recunoscut pentru marile probleme in a livra proiecte de calitate si la timp (spre exemplu A7 Ploiesti-Bacau sau A13 Sibiu-Fagaras)".Licitatia pentru, in lungime de 5,2 kilometri, este suspendata dupa ce ofertantii au acuzat numeroase neclaritati. Asociatia Pro Infrastructura (API) avertizeaza ca proiectul "este foarte aproape de un nou esec", pentru ca firmele de constructii nu vor depune oferte din cauza neclaritatilor si a lipsurilor din documentia tehnica, iar valoarea estimata pentru constructie este mult prea mica.Pana acum, 30 de agenti economici au depus solicitari de clarificari, iar la nivelul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) s-a constituit unpentru revizuirea documentatiei de atribuire prin punerea in acord cu solicitarile de clarificare ale agentilor economici, a transmis institutia la solicitarea Ziare.com.In aceasta situatie, inceperea lucrarilor la cei 100 de kilometri ramasi pana la Brasov din autostrada care incepe la Bucuresti mai are de asteptat. Soferii se vor incolona in continuare pe DN1 in drumul spre munte, iar accidentele rutiere vor inregistra rate similare in anii care vin.DN1 este una dintre cele mai aglomerate sosele din Romania. Traficul devine infernal in zilele de weekend si in cele libere, oficiale, cand masinile se incoloneaza in drumul spre munte sau inapoi in Capitala.Valorile traficului mediu zilnic anual pe DN1 au crescut cu 5% in ultimii trei ani, de la 28.838, in 2017,. Peste cinci ani, estimarile arata ca pe acest drum vor circula anual, in medie, 42.607 masini.In 2015, pe ruta Ploiesti - Brasov au circulat zilnic circa 11.000 de masini, iar numarul va trece de 31.000 de unitati, in 2045, potrivit estimarilor publicate de Comisia Nationala de Prognoza. In prezent, traficul mediu zilnic anual pentru DN1 difera in functie de sectoare. Din Bucuresti in Otopeni circula circa 75.000 de vehicule, acesta fiind cel mai aglomerat sector, potrivit datelor transmise de Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica (CESTRIN) la solicitarea Ziare.com.Prin constructia si darea in functiune a autostrazii Bucuresti-Brasov, soferii ar economisi 80.000 de ore pe zi, se arata in aceeasi analiza de costuri si beneficii a proiectului de concesiune al autostrazii Comarnic - Brasov, anulat de Compania de Drumuri in 2015. Spre exemplu, pe sectorul Comarnic - Predeal, unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe ruta, in lipsa autostrazii, estimarile arata ca in anul 2020 un vehicul ar parcurge drumul in circa 120 de minute, in timp ce tronsonul de autostrada s-ar parcurge in doar 12 minute.Drumul National 1, care asigura legatura intre Capitala si Ardeal, este cea mai periculoasa ruta din Romania, judetul Brasov fiind considerat cu cel mai mare risc. Numai anul trecut, Drumul National 1 este responsabil pentru moartea a 56 de persoane, ranirea grava a 223 de oameni si ranirea usoara a 153. In 2019, pe soseaua care incepe in Bucuresti si ajunge la Oradea, s-au produs 198 de accidente grave si 321 de accidente usoare, potrivit statisticilor rutiere.Intr-o analiza cost-beneficiu a proiectului de concesiune al autostrazii Comarnic - Brasov, anulat de Compania de Drumuri in 2015, se preciza ca autostrada Comarnic - Brasov ar duce la salvarea a 10 vieti omenesti intr-un an, prin decongestionarea traficului pe DN1.In, au fost initiate primele demersuri in vederea realizarii autostrazii Bucuresti-Brasov in regim de parteneriat public-privat, dar contractele nu au fost incheiate.Ina fost a doua incercare de a realiza proiectul in regim public-privat. Contractul a fost atribuit, dar nu a mai fost semnat. Ina fost o alta incercare esuata. In, concesiunea celor 53 de kilometri de autostrada intre Comarnic si Brasov, contract semnat cu o asociere de firme, a picat.In septembrie 2017, prim-ministrul de la acea vreme,, anunta o premiera in constructia de autostrazi: gestionarea intregului proiect Bucuresti-Comarnic-Brasov de catre Banca Mondiala, care urma sa acorde sprijin tehnic Romaniei pentru realizarea proiectului.In iunie, ministrul Transporturilor de atunci, Lucian Sova , a anuntat oprirea acordului cu Banca Mondiala pentru proiectul autostrazii Comarnic-Brasov, urmand ca autostrada sa fie construita printr-un parteneriat public-privat ( PPP ), monitorizat de directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, care a mai coordonat trei incercari similare in 2004, 2009 si 2015.In iulie, premierul Viorica Dancila declara ca pentru a incepe mai repede lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, aceasta va fi scoasa din parteneriat public-privat, unde exista o solicitare din partea unei asocieri englezo-turce, si va fi declarata de importanta nationala la urmatoarea sedinta a CSAT , pentru a fi construita cu bani de la bugetul statului.La finalul lui 2019, PSD a pierdut guvernarea, la putere venind liberalii care s-au opus unui parteneriat public-privat. Astfel, licitatia lansata in 2018 pentru realizarea prin PPP a autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov a fost anulata in primavara acestui an, dupa ce Guvernul condus de Ludovic Orban a decis sa transfere proiectul de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza la