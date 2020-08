Autostrada Ploiesti-Brasov, reproiectata de la zero. Deficiente grave gasite in acte. "Este pentru prima oara cand ii este asociata o sursa de finantare"

Potrivit companiei de drumuri situatia actuala a tronsonului este urmatoarea:- Sectorul Ploiesti - Brasov va intra in obiectul viitorului contract de proiectare (revizuire Studiu de Fezabilitate si elaborare proiect tehnic), avand ca sursa de finantare fondurile europene, iar etapa de executie urmand a fi de asemenea asigurata prin Programul Operational Transport 2021-2027;- A fost lansata procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de proiectare si executie, Varianta de Ocolire Comarnic, cu termen de depunere a ofertelor 23.10.2020;- Sectiunea Predeal - Cristian, inclusiv drumul de legatura cu municipiul Brasov (6,3 km profil autostrada + 3.7 km profil DN cu 4 benzi) se afla in executie;- Procedura de realizare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Nodul Rutier de la Comarnic a fost lansata, termenul de depunere oferte este 10 septembrie."Avand in vedere importanta demararii acestui proiect, Compania a avut obligatia sa analizeze maturitatea documentatiilor tehnice. In acest sens, au fost luate in considerare inclusiv aspecte subliniate de catre institutiile financiare internationale (Banca Mondiala), alaturi de expertii Comisiei Europene, care au evidentiat lipsa unor elemente necesare actualizarii documentatiei si care ar putea conduce la aparitia unor blocaje multiple in etapa de implementare. De asemenea, a fost semnalizata si evidentiata si necesitatea actualizarii in functie de conditiile de mediu si sociale actuale", se sustine in comunicatul transmis de CNAIR.In continuare, cei de la compania de stat sustin ca, analizand documentatia tehnico-economica elaborata pentru Autostrada Ploiesti - Brasov, atat la nivelul directiilor de specialitate ale CNAIR, cat si din perspectiva directiilor subliniate de catre Banca Mondiala, s-au constatat urmatoarele deficiente si, implicit, solutii pentru o strategie fezabila de implementare a proiectului:- In zona Busteni si Sinaia s-a constatat o dezvoltare locala accelerata in ceea ce priveste implementarea unor proiecte de anvergura prin accesarea de fonduri europene (exemplu: microhidrocentrale), proiecte cu impact socio-economic la nivel regional, pentru care insa trebuie respectate principiile de finantare pentru a nu fi necesara rambursarea in integralitate a contributiei Comisiei Europene;- Lipsa unei experiente in dezvoltarea unor proiecte in Parteneriat Public Privat, atat la nivelul Romaniei, cat si la nivelul Europei de Sud - Est, evidentiaza faptul ca astfel de mecanisme de finantare sunt aplicabile in special proiectelor punctuale de tip- tunel, pod, etc si nu proiectelor de o astfel de anvergura.- Desi sectorul de autostrada Comarnic - Brasov avea ca perioada de implementare 2014-2020 (document de referinta: HG 666/2016), pana in prezent nu i-a fost asociata o sursa de finantare, sectorul Ploiesti - Comarnic aflandu-se in aceeasi situatie."Decizia revizuirii Studiului de fezabilitate si de elaborare a Proiectului tehnic pentru intreg sectorul cuprins intre Ploiesti si Brasov a fost luata, in special, si din nevoia de asigurare a sursei de finantare prin fonduri europene. Intrucat documentatia tehnico-economica nu ar fi corespuns din punct de vedere al exigentelor dezvoltarii unui astfel de proiect, riscurile in etapa de implementare ar fi fost imposibil de cuantificat, conducand la blocaje in implementare", se mai precizeaza in comunicat.Reprezentantii CNAIR afirma ca "este pentru prima oara cand acestui proiect ii este asociata o sursa de finantare, insa, pentru a asigura premisele finantarii executiei acestui obiectiv din Programul Operational de Transport 2021-2027, a fost considerata drept obligatorie revizuirea/completarea documentatiei, cu identificarea tuturor riscurilor, ca urmare a unei reproiectari adecvate".