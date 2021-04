Aglomeratie pe drumul catre mare. Se circula in coloana pe Autostrada Soarelui

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense, iar pe tronsoanele kilometrice 11-12+500 si 28-29+500 se circula in coloana."Pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense, iar pe tronsoanele kilometrice 11-12+500 si 28-29+500, se circula in coloana.De asemenea si la intrarea pe autostrada din DNCB, se circula in coloana.Reamintim ca, pana la finalul lunii mai, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe tronsoanele kilometrice 11-17 si 27-33, se circula deviat de pe sensul catre Bucuresti (calea 2) pe sensul catre litoral (calea 1), traficul desfasurandu-se pe cate o banda pentru fiecare directie. Masura este impusa in vederea efectuarii de lucrari de reabilitare a partii carosabile. De asemenea, a fost inchis si nodul rutier de acces in localitatile Cernica si Balaceanca, judetul Ilfov, fiind restrictionata circulatia pe breteaua de intrare/iesire din autostrada si DNCB, pe sensul Constanta - Bucuresti.Conducatorii auto care incheie coloane de autovehicule ce incetinesc sau opresc brusc sunt sfatuiti sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe soferii din spate sa reduca din timp viteza", a transmis Politia Romana.De asemenea, Centrul Infotrafic anunta ca a fost inchis si nodul rutier de acces in localitatile Cernica si Balaceanca, judetul Ilfov, fiind restrictionata circulatia pe breteaua de intrare/iesire din autostrada si DNCB, pe sensul Constanta - Bucuresti.Soferii care incheie coloane de masini ce incetinesc sau opresc brusc sunt sfatuiti sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe soferii din spate sa reduca din timp viteza.