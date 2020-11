VIDEO Imagini din drona la santierul Autostrazii Transilvania. "Riscam sa ajungem la un santier parasit pe Campia Turzii - Chetani"

"Pe Autostrada A3 C.Turzii-Chetani gasim in teren doar subcontractorul Marcotim, cei de la Straco lasandu-se in continuare asteptati. Este dezamagitor ca pe acest santier nu s-a profitat la maximum de vremea prielnica din ultimele saptamani. In lipsa unui management profesionist pe proiect si a unui flux predictibil de numerar, cei cativa kilometri pe care terasamentele sunt la cota nu au fost protejati cu asfalt, iar pe elevatiile structurilor finalizate de Baxcom nu s-au ridicat grinzi, predale si nu s-a armat si betonat placa de suprabetonare. Straco nu si-a respectat promisiunile de deblocare a acestor aspecte in repetate randuri", scrie Asociatia Pro Infrastructura (API) pe Faceboook Straco ar urma sa primeasca de la Compania de Drumuri 10 milioane de lei, in contul lucrarilor realizate. Problema este, insa, ca subcontractorul Marcotim are datorii de 15 milioane de lei, iar Straco inca nu a suplimentat personalul pe santier."In urmatoarele zile este asteptata plata unei facturi de 10 milioane de lei spre Straco si mai departe spre subcontractorii si furnizorii de materiale. Aceasta factura nu este suficienta pentru acoperirea tuturor datoriilor, doar Marcotim avand restante financiare de aproximativ 15 milioane de lei. Desi Straco a promis in repetate randuri ca va mobiliza personal suplimentar pentru realizarea situatiilor de lucrari si a facturilor, pana in prezent este restant si la aceasta activitate", scriu expertii in infrastructura.API avertizeaza, insa, ca exista un mare risc ca santierul lotului de autostrada sa ramana fara muncitori si utilaje."Fara un efort sustinut din partea tuturor actorilor implicati in contract si mai ales din partea antreprenorului, riscam, asa cum am mai spus, sa ajungem la un santier parasit, terminat pe jumatate si la companii autohtone in incapacitate de a plati salarii sau consumabile si de a continua activitatea", conchide Pro Infrastructura.In septembrie, premierul Ludovic Orban i-a transmis constructorului Straco ca se asteapta ca tronsonul Chetani-Campia Turzii sa fie gata pana la 1 iulie 2021, altfel ameninta ca il va inlocui.La finalul lunii octombrie a acestui an, Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a declarat ca spera ca tronsonul Autostrazii Transilvania dintre Chetani si Campia Turzii sa fie finalizat anul viitor.