S-a dat startul lucrarilor pe doua tronsoane cheie din Autostrada Transilvania. "Faptul ca vedem utilaje noi intr-un numar rezonabil ne da sperante" VIDEO

"In premiera, va prezentam startul lucrarilor pe Autostrada A3 Nadaselu-Zimbor-Poarta Salajului, doua tronsoane legate intre ele (43 de km) in judetele Cluj si Salaj. Contractele au fost atribuite in iunie respectiv decembrie 2020 si insumeaza doua miliarde de lei fara TVA.Antreprenorul general (UMB), pregateste terenul pentru excavatii si foraje pe dealurile transilvanene. Va reamintim ca suntem la a treia incercare de construire, dupa rezilierea cu Bechtel si abandonul celor de la Maltauro. Faptul ca vedem utilaje noi intr-un numar rezonabil ne da sperante ca a treia oara poate fi cu noroc.Va putem spune de pe acum ca lucrarile vor dura minim 3 ani din cauza reliefului dificil. Vor fi construite 26 de poduri si viaducte cu diferite lungimi, sapate zeci de deblee la 20-30 de metri adancime medie, unul din ele ajungand pana la 75 de metri. Studiile de fezabilitate au indicat pozitiile mai multor alunecari de teren active. Nu sunt prevazute tuneluri in aceasta zona.Abia mai la nord va fi tunelul Meses (lung de aproape 2,9 km), unde se evalueaza cele 12 candidaturi inscrise in urma cu o luna in cursa pentru contractul de aproape 4 miliarde de lei (aproximativ 41 km), licitatia lansata in 18.11.2020 fiind una cu precalificare, ofertele finale urmand sa fie depuse dupa aceasta prima faza", scriu cei de la Pro Infrastructura.