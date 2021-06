Cosmarul fara sfarsit al autostrazii contractate de Bechtel in 2004. "Nu e fictiune, ci realitate crunta" VIDEO

Sunt doua solutii pentru aceasta situatie, cred membrii Asociatiei Pro Infrastructura, cei care au semnalat situatia: fie antreprenorul renunta la pretentii sau se ajunge la o suma de compromis, fie contractul se reziliaza pentru a treia oara:"Peisaj dezolant pe cei 28,5 km ai lotului Biharia-Chiribis din #AutostradaTransilvania: terasamente degradate pline de buruieni si culturi agricole, aliniament abia vizibil uitat de negura timpurilor si pile cu armaturi ruginite rasarite din loc in loc ca intr-un film post-apocaliptic.Nu e fictiune, ci realitate crunta: lucrari demarate in 2004 de Bechtel , reziliere cu americanii in 2013 (la 50% stadiu pe Suplacu de Barcau-Bors), apoi in 2015 re-contractare cu spaniolii de la Corsan-Corviam si... iar reziliere in 2016 pentru ca noul-vechi antreprenor n-a facut practic nimic.Apoi in august 2017 se liciteaza din nou si dupa 3 (trei!) ani se semneaza contractul in iulie 2020 cu romanii de la Trameco/Selina: 6 luni proiectare, 18 luni executie, 326 milioane RON plus TVA.Dar drama halucinanta a acestui tronson blestemat este departe de deznodamant! Actualul constructor spune ca diferentele din teren fata de expertiza CNAIR sunt majore si cere peste 130 milioane de lei pentru lucrari suplimentare (40% din contract).Ne intrebam, retoric, cand a ofertat la 72% din pretul estimat de CNAIR si ulterior a semnat, oare nu putea sa anticipeze problemele? Culmea coincidentei, 326 milioane (valoarea contractului) plus 130 (suplimentarea invocata) inseamna 456 milioane, adica practic costul estimat de CNAIR in licitatia din 2017.Acum exista doua solutii. Antreprenorul renunta la (o parte din) pretentii si se ajunge la o suma de compromis care poate fi aditionata legal la contract sau se executa ce s-a licitat (cu unele modificari nesemnificative) si celelalte lucrari se scot separat la (inca o) licitatie.Sau, desigur, se reziliaza . A treia oara. Urmand, evident, inca niste ani de birocratie si degradari care vor creste si mai mult pretul final!Cerem responsabililor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Romania sa transeze situatia in cel mai scurt timp ca sa putem finaliza acest segment blestemat pana in 2024, la 20 (douazeci) de ani de la prima lopata!"